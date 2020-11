Nvidia GeForce Now se lance sur iOS !

C’est officiel, dès ce jeudi 19 novembre, les joueurs du monde entier pourront non seulement mettre la main sur la très attendue PS5 de Sony, mais ils pourront aussi tester le service GeForce Now sur iOS. En effet, Nvidia n’est pas peu fier d’annoncer que le service de cloud gaming sera étendu, en phase bêta, à iOS.

GeForce Now aussi sur iOS

Le cloud gaming façon Nvidia, déjà accessible via un PC, un Mac, un boitier Shield TV ou un smartphone Android, va donc être proposé ce jeudi sur iOS. Le groupe promet ainsi que « de nombreux jeux » seront disponibles sur les appareils iOS, sans toutefois véritablement détailler le catalogue.

Du côté de chez Epic Games, Nvidia explique que l’on travaille à la mise en place d’une version tactile d’un certain… Fortnite ! Une bonne nouvelle donc pour les joueurs, même si, en contrepartie, cela va retarder la disponibilité du jeu. Bien sûr, pour profiter pleinement de GeForce Now, il est plus que vivement conseillé de disposer d’une manette de jeu, comme le périphérique Razer Kishi.

Nvidia annonce peaufiner au fil des semaines la qualité de son service GeForce Now, et que diverses améliorations seront progressivement apportées à ce dernier. Le service a accueilli de nouveaux titres récemment, avec notamment Among Us, mais aussi Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla, sans oublier le très attendu Cyberpunk 2077 (en décembre), qui sera compatible RTX.

Rappelons que le service Nvidia GeForce Now a été lancé le 4 février 2020 en version finale, permettant d’étendre les supports aux smartphones iOS, smartphones Android, ainsi que sur Nvidia Shield TV. Pour tout savoir sur GeForce Now, direction cette adresse.