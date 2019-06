Ô tristesse, Netflix augmente ses prix en France aujourd’hui

Les rumeurs couraient déjà depuis plusieurs mois, c’est désormais acté : aujourd’hui, la plateforme de streaming vidéo Netflix augmente le tarif de certaines offres pour le marché français. Après déjà avoir revu sa grille tarifaire sur d’autres marchés, c’est au tour de la France de subir une nouvelle inflation des prix. Si la nouvelle grille tarifaire va prendre effet immédiatement (dès ce jeudi) pour les nouveaux abonnés, les 5 millions clients existants verront cette offre être appliquée dans les semaines qui viennent.

Une grille tarifaire qui change partout en Europe

Ce n’est pas que la France qui fait les frais de la nouvelle politique de prix chez Netflix. Au total, c’est une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient qui vont voir les tarifs augmenter, expliquent nos confrères du Figaro. Si le forfait basique, sans HD et avec un seul écran, reste au même prix, les abonnements pour plusieurs personnes (avec 2 ou 4 écrans) voient leur prix augmenter de respectivement 1€ et 2€.

Forfait Essentiel (1 écran, sans HD) reste à 7,99€ / mois

Forfait Standard (2 écrans, HD) passe de 10,99€ à 11,99€ / mois

Forfait Premium (4 écrans, UHD) passe de 13,99€ à 15,99€ / mois

Depuis son arrivée dans l’Hexagone en automne 2014, Netflix aurait donc augmenté le prix de son forfait Standard de 37,5%, et de 33% pour l’abonnement Premium qui propose la Ultra Haute Définition. Un porte-parole du groupe américain justifie la hausse : « cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateurs et nos importants investissements dans les contenus de qualité ».

Voici les tarifs pour Netflix à compter d’aujourd’hui :

Et voici les anciens…