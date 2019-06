Avengers : Endgame a désormais une nouvelle scène après les crédits

Le film Avengers : Endgame a fait un véritable carton dans les salles de cinéma, un peu partout sur la planète. Dès le premier week-end après le lancement, il avait atteint les 1,2 milliard de dollars ! Au final, le film a atteint les 2,7 milliards de dollars sur la planète, battant tous les records. Enfin presque. Selon les derniers chiffres disponibles, il manque tout de même 45 millions de dollars pour battre le film Avatar, qui est le plus rentable de l’histoire du cinéma. Un record que Marvel semble vouloir aller chercher.

Avengers : Endgame, bientôt numéro 1 ?

Mais comment convaincre les fans de retourner voir le film dans les cinémas ? Même s’il est très bon, de là à payer plusieurs fois pour le voir dans les salles obscures, il y a des limites. A moins bien sûr que l’on ait le droit à du neuf…

Kevin Feige, le co-président du studio a annoncé qu’il y avait des scènes supplémentaires qui allaient désormais être ajoutés.

Restez et regardez le film, après le générique, il y aura une scène supprimée, un petit hommage et quelques surprises.

Pour rappel, à l’heure actuelle, après le film, il n’y a pas de scène additionnelle, simplement le bruit d’Iron Man dans le premier film, en train de forger son armure. Ces scènes additionnelles devraient être disponibles à partir du week-end, mais on peut douter que cela soit aussi rapide sur toute la planète. Le cas échéant, elle devrait rapidement filtrer sur Internet. A seulement quelques jours de la sortie de Spider-Man : Far From Home, Marvel réussit en tout cas à maintenir le buzz.

Et si vous ne l’avez pas encore vu ou bien si vous voulez lire l’avis d’un spécialiste sur Avengers : Endgame, alors la critique de Captain Popcorn devrait vous intéresser. Vous vous en doutez, il y a des spoilers au programme !