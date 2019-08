Voici tout ce qu’Apple devrait annoncer lors de la prochaine keynote

Apple est loin d’être la société la moins touchée par les leaks : de plus en plus d’informations sont régulièrement divulguées au compte-gouttes, officiellement ou non, alors que la traditionnelle conférence de septembre approche à grands pas. Au programme de 2019 : une nouvelle fournée d’iPhones et d’iPads ainsi qu’un MacBook Pro et les prochains AirPods.

Les nouveaux iPhones

Pour commencer, sachez que trois modèles de smartphones conçus à Cupertino devraient voir le jour et être commercialisés avant la fin de l’année. Une tentative cruciale, pour une entreprise dont les chiffres mobile chutent depuis de nombreuses semaines maintenant.

Sont donc prévus :

Le successeur de l’ iPhone XR

Un iPhone XS « Pro »

« Pro » Un iPhone XS Max « Pro »

Les noms ne sont pas encore validés, mais on sait déjà que ces téléphones feront appel à un troisième capteur photo capable de capturer en grand-angle, de quoi s’aligner sur la concurrence féroce à l’instar du Mate 20 de chez Huawei. Les clichés et les vidéos profiteront également d’une meilleure résolution. Pour terminer avec l’image, des rumeurs parlent de la possibilité d’éditer un enregistrement en live.

Comme sur le Samsung Galaxy S10, les nouveaux iPhones pourraient être capables de recharger d’autres appareils sans connexion filaire. Pour terminer, quelques améliorations mineures concernant la résistance aux chocs et à l’eau, le processeur A13, Face ID, ou encore le 3D Touch remplacé par la technologie haptique, réputée pour sa plus grande efficacité sur Android. Pas de 5G au programme en revanche…

Ordinateurs Mac

L’information qui fait plaisir aux rédacteurs de Presse-Citron : un tout nouveau MacBook Pro, avec une dalle de 16 pouces. Les bords étant réduits, la machine ne devrait pas être beaucoup plus grande que la version 15″ actuelle. Pour rappel, le dernier ordinateur 17″ d’Apple date de 2012.

Quant au Mac Pro, il sera lui aussi revisité. Un écran XDR Pro de 32 pouces l’accompagnera.

Et les iPad, alors ?

Côté tablette, peu d’informations ont été communiquées, mais il y aura un nouveau modèle pour chaque produit de la gamme : l’iPad Air, le Mini et le Pro sont concernés.

Les quelques ajouts concerneront là aussi la caméra et le SoC, et enfin le modèle bas de gamme pour les écoles dont la diagonale d’écran passera de 9,7 à 10,2 pouces.

Les objets connectés

Si l’Apple Watch ne change que très peu avec surtout de nouveaux designs et une mise à jour de son système d’exploitation, watchOS 6, ce sont les écouteurs AirPods qui vont bien changer. Ils seront enfin waterproof et bénéficieront d’une technologie de réduction du bruit ambiant… Pour un prix qui sera augmenté.

L’assistant vocal intelligent HomePod, quant à lui, sera cette fois-ci moins cher que le modèle précédent, pour cause de ventes moins élevées qu’espérées.