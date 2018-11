Officiel : la Tesla Model 3 arrive en France

Bientôt la fin de l’interminable attente pour tous les clients français ayant réservé leur Tesla Model 3 ? Dans un email adressé aujourd’hui 13 novembre, Tesla annonce que la très convoitée voiture arrive en France le 14 novembre, où elle sera dans un premier temps visible au Tesla Store de Paris Madeleine du 14 au 29 novembre.

La Tesla Model 3 sera ensuite visible dans diverses concessions de la marque, qui seront dévoilées également par email.

Voici le mail qu’ont reçu les destinataires de la bonne nouvelle :

Rappelons que la Tesla Model 3 a été dévoilée lors d’une keynote de lancement mondial à San Francisco le 31 mars 2016, et que les premiers exemplaires ont été mis en vente en juillet 2017 pour une sélection de clients américains. Les « vraies » ventes ont démarré en décembre 2017, pour les USA, puis, plus récemment le Canada. L’Europe devait suivre, avec une disponibilité annoncée au premier semestre 2019.

Depuis l’annonce de cette nouvelle arrivée dans la gamme Tesla, cette dernière n’a cessé de défrayer la chronique, d’abord en raison des difficultés qu’a rencontré le constructeur lors de sa mise en production, puis pour des raisons plus positives, quand les premiers utilisateurs ont rapidement témoigné leur enthousiasme lors de la prise en main de leur exemplaire. La Tesla Model 3 sera probablement déclinée en Europe dans les mêmes versions et avec des options identiques aux modèles déjà disponibles outre-atlantique, avec des tarifs qui débutent à 35.000 dollars, même si ce modèle d’entrée de gamme n’est pas encore au catalogue. A l’autre bout de l’échelle on pourra probablement compter sur la Tesla Model 3 Performance, le haut de gamme, qui comme son nom l’indique, offre avec son moteur de 460 chevaux et ses quatre roues motrices des performances hors du commun, comparables aux meilleurs sportives et même supercars européennes.

En revanche, le compte client de ceux qui ont déjà placé une réservation n’indique rien de nouveau pour le moment, avec une date de livraison estimée « Début 2019 ». Tesla précise que les prochaines étapes restent inchangées pour les détenteurs d’une réservation de Model 3, qui seront invités à configurer leur véhicule d’ici à la fin de l’année. Tesla confirme que les livraisons débuteront bien début 2019.