Officiel : le MWC 2020 est annulé par GSMA

Après plusieurs jours de désistements en tout genre, le MWC 2020 n’aura pas lieu. C’est dans un email que le CEO de GSMA, John Hoffman, a annoncé l’annulation du Mobile World Congress 2020.

Une décision logique

Alors que le salon devait se tenir du 24 au 27 février prochain, la GSMA (qui organise le salon) vient d’annuler la 33e édition du salon. Depuis plusieurs jours, les exposants ont tour à tour annoncé leur non-participation.

La liste s’était allongée ces derniers jours avec des mastodontes comme LG, Intel, Nvidia, Facebook ou encore Nokia qui ont un à un tiré un trait sur le salon. Une réunion devait avoir lieu vendredi, mais les organisateurs ont décidé de la tenir en urgence aujourd’hui suite au désistement de nouveaux acteurs comme Nokia.

Dans le communiqué officiel du GSMA, l’organisateur s’explique sur les raisons de cette annulation, le risque représenté par le coronavirus, avec des dizaines de milliers de visiteurs venant du monde entier regroupés dans un lieu confiné comme le Fira.

Comment réagiront les marques ?

Si plusieurs marques avaient déjà annoncé le report de leurs annonces comme Vivo et son Apex 2020 certaines, comme Xiaomi ou Oppo, semblent maintenir la date de leurs conférences de presse. Oppo nous a confirmé ne pas revoir ses plans pour l’instant, mais nous en saurons plus dès demain. Nous pourrions donc voir se tenir les conférences de presse, des lancements produits, mais sans le salon en parallèle.

C’est dans tous les cas une décision sage pour GSMA, dont le coût d’un tel événement, même s’il est démentiel, n’est rien fasse à un risque sanitaire mondial. On ne peut que saluer leur décision.

Le communiqué de presse officiel de GSMA

Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici une traduction du CP officiel de GSMA sur l’annulation du Mobile World Congress 2020 :

« 12 février 2020, Barcelone :

Depuis la première édition du Mobile World Congress à Barcelone en 2006, la GSMA a réuni l’industrie, les gouvernements, les ministres, les décideurs politiques, les opérateurs et les leaders de l’industrie dans l’ensemble de l’écosystème.

Compte tenu de l’environnement sûr et sain de Barcelone et du pays hôte aujourd’hui, la GSMA a annulé le MWC Barcelone 2020 à cause des préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus […], rendent impossible la tenue de l’événement.

Les officiels de la ville hôte respectent et comprennent cette décision.

La GSMA et les officiels de la ville hôte continueront à travailler à l’unisson et à se soutenir mutuellement pour la MWC Barcelone 2021 et les éditions futures.

En ce moment, nos pensées vont aux personnes touchées en Chine et dans le monde entier. »