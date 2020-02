La liste s’allonge : Intel et Vivo n’iront pas au MWC 2020

Ce MWC 2020 s’annonce plus que particulier. Jour après jour, les absences sur le salon se multiplient, alors même que l’organisateur, la GSMA, a annoncé de nouvelles mesures pour se prémunir du virus.

Aujourd’hui Intel, Vivo rejoignent Amazon, LG, ZTE, Nvidia et Ericsson dans la liste des marques dont le stand sera absent de l’édition 2020 du Mobile World Congress. De son côté, TCL a annulé sa conférence de presse, mais aura quand même un stand pour présenter ses nouveautés. C’est dans les colonnes de VentureBeat qu’un porte-parole d’Intel a déclaré : « la sécurité et le bien-être de tous nos employés et partenaires sont notre priorité absolue, et nous nous sommes retirés du Mobile World Congress de cette année par excès de prudence ».

Deuxième question : si le #MWC2020 a lieu, le suivrez-vous avec intéret ? — Presse-citron (@pressecitron) February 10, 2020

La non-présence de Vivo va aussi retarder le lancement du nouveau smartphone de la marque, le Apex 2020, comme ils nous l’ont indiqué par email. TCM de son côté devrait bien profiter du salon pour présenter des nouveaux modèles de smartphones, même sans que la conférence de presse soit ouverte au public.

Dans une déclaration, TCL a indiqué qu’il avait pris la décision d’annuler son événement de presse pour le MWC. Cependant, l’entreprise souligne que « cette décision n’a pas d’impact sur les autres activités du MWC 2020 prévues par la société et TCL continuera à annoncer ses derniers appareils mobiles et à les présenter sur son stand ».

Hier GSMA, a annoncé de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus. Aucun voyageur de la province chinoise d’Hubei ne sera autorisé à assister à l’événement, et tout visiteur étant passé par la Chine devra prouver qu’il a quitté le pays pendant 14 jours en amont du salon. Une chose est sûre : ce MWC 2020 s’annonce très particulier.