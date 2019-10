Officiel : les AirPods Pro sortent cette semaine

Apple vient d’officialiser l’arrivée des AirPods Pro, le petit dernier de la gamme qui propose la réduction de bruits active, avec un son supérieur et bien plus immersif. Si les AirPods 2 n’ont pas touché au design, ces derniers changent du tout au tout. Pour permettre cette réduction de bruit active, ils sont intra-auriculaires.

Airpods Pro

Dès aujourd’hui, ils sont disponibles en précommande sur le site et seront disponibles en magasin dès le mercredi 30 octobre. « Les AirPods sont les écouteurs sans fil les plus vendus au monde. Le son incroyable et le design iconique en ont fait un produit incontournable, et avec les AirPods Pro, nous allons encore plus loin dans la magie » déclare Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple.

« Les nouveaux AirPods Pro intra-auriculaire offrent un son étonnant avec Adaptive EQ, s’adaptent confortablement avec des embouts souples et disposent d’un mode innovant de réduction de bruit active, » ajoute-t-il.

Les AirPods ont complètement révolutionné l’expérience audio sans fil avec un design révolutionnaire, qui est devenu un véritable accessoire de mode. Maintenant, avec les AirPods Pro la firme de Cupertino va plus loin en présentant une nouvelle gamme d’écouteurs. Chaque écouteur est livré avec trois tailles différentes d’embouts en silicone souple et flexible qui s’adaptent à la forme de chaque oreille, offrant à la fois du confort et une étanchéité supérieure, un facteur primordial pour délivrer un son complètement immersif. Les AirPods Pro sont résistants à la transpiration et à l’eau, ce qui les rend parfaits pour un mode de vie actif.

Ces derniers sont disponible à partir de 279,00 € et intègrent plusieurs en plus de la réduction de bruit active comme le Transparency Mode qui permet de s’isoler du bruit environnant tout en continuant d’écouter de la musique et d’entendre une conversation.

En termes d’autonomie, pas de changement à signaler, ils embarquent 5h d’écoute. Cependant, la batterie est moins performante un utilisant la réduction du bruit active, l’autonomie peut descendre à 4h30, voire 3h30. Que pensez-vous de ces derniers AirPods Pro ?