« Oh tiens un AirPod par terre »… L’horrible blague d’un Américain

Les AirPods sont votre meilleur ami. La nouvelle version, les AirPods Pro, est une véritable claque d’un point de vue technique selon notre test. Mais, soyons honnêtes, la perspective de les perdre peut aussi vous donner des cauchemars. Vous faire regretter ce jour où vous avez décidé de les acheter, maudire ce jour où vous avez cassé votre PEL pour les acquérir.

Il y a des chances que vous reveniez sur vos pas pour essayer de les retrouver, que vous refassiez votre itinéraire depuis ce jour où vous avez perdu votre dernière dent de lait. Que se passerait-il alors si quelqu’un vous faisait une mauvaise blague ? C’est ce qu’a fait un Américain à San Francisco.

Des AirPods qui ressemblent à des vrais

Ils sont petits, sans fil et ont donc la possibilité de tomber de votre oreille à n’importe quel moment et surtout dans n’importe quel endroit difficile à atteindre ensuite. L’artiste Pablo Rochat a décidé de s’amuser avec ce concept et aux dépens des propriétaires d’AirPods. Il a donc édité des autocollants, dont la taille est la même que celle des AirPods normaux. Puis, il les a collé au sol, un peu partout dans la ville.

Visiblement content de sa mauvaise blague, il a partagé plusieurs de ses photos sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter en tête. L’occasion de voir que le rendu est particulièrement réaliste et que ses victimes ont du être très nombreuses.

Je vois souvent les gens faire tomber leurs AirPods, donc j’ai pensé que ce serait drôle de voir des gens essayer de les ramasser un peu partout.

En ce qui le concerne directement, il possède bel et bien des AirPods à titre personnel. S’il n’en a encore jamais perdu, il les fait souvent tomber. Un jour, il se fera sans doute aussi avoir à son tour…