Netflix révèle ses films originaux prévus pour 2020

L’année 2019 n’aura pas été aussi parfaite que Netflix aurait sans doute pu l’espérer. Malgré un grand nombre de nominations aux Golden Globes, la plateforme a finalement eu des résultats décevants. Mais, de Roma, à The Irishman, Netflix peut tout de même regarder le passé avec satisfaction. Bonne nouvelle, 2020 s’annonce aussi très prometteur comme le révèle le calendrier dévoilé sur Twitter.

L’an dernier, Netflix sorti 47 films originaux. Un chiffre qui est donc en baisse… pour l’instant. En effet, la liste des sorties pourrait encore évoluer. La bonne nouvelle, c’est que l’on retrouve encore de très belles pointures. Petite sélection des films qui nous font saliver.

On vous laisse découvrir la liste complète et qui donne plutôt envie sur le compte Twitter de Netflix dans un très long thread (cliquez sur le tweet ci-dessous).

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year…so far. (thread)

— Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020