On en sait plus sur les Apple AirTags

Depuis plusieurs mois, Apple développerait une copie de ce qu’a déjà présenté la startup Tile. Des traceurs d’objets permettant de localiser ses clés, son sac à main ou toute autre chose lorsque vous les avez perdus. Si la firme de Cupertino n’a jamais voulu communiquer à ce sujet, elle a accidentellement confirmé l’existence de ces objets, que l’on appelle AirTags, il y a quelques semaines.

Dans une vidéo YouTube mise en ligne par Apple pour montrer comment réinitialiser un iPhone, on pouvait clairement entendre à 1:43 : « La recherche hors ligne permet de trouver cet appareil et ces AirTags lorsqu’ils ne sont pas connectés au Wi-Fi ou au cellulaire ». Cette vidéo a immédiatement été supprimée, cependant elle a tout de même eu le temps de révéler l’un des secrets d’Apple. Pour le moment, la firme à la pomme n’a donné aucune date de lancement pour ce produit, mais de nombreuses rumeurs continuent d’agrémenter l’impatience.

Aujourd’hui, nous apprenons que ces AirTags seraient dotés de haut-parleurs et pourraient fonctionner avec des appareils sans puce U1. « La nouvelle puce U1 conçue par Apple utilise la technologie Ultra Wideband pour la conscience spatiale – permettant à l’iPhone 11 de comprendre son emplacement précis par rapport aux autres appareils Apple équipés U1 à proximité » peut-on lire sur le site officiel Apple. C’est en tout cas ce qu’indique sur Twitter le leaker Fudge, qui est à l’origine de ces rumeurs.

Also looks like Airtag supports pairing via iPhone, iPad and iPod! Not limited to U1 equipped phones yay! Though U1 probably still required for AR assisted location

— Fudge (@choco_bit) April 19, 2020