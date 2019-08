Once Upon A Time : Une série Netflix dans les tuyaux avant même la sortie du film de Tarantino ?

One Upon A Time in Hollywood, c’est sans doute l’un des grands événements pour les fans du septième art, puisque dès la semaine prochaine le nouveau film de Quentin Tarantino sortira dans les salles obscures du monde entier pour y dévoiler une nouvelle facette d’Hollywood avec comme tête d’affiche Leonardo Di Caprio et Brad Pitt. Et il se pourrait bien que l’adaptation sur grand écran ne soit que le début !

Once Upon A Time en série sur Netflix ?

Le film n’est pas encore sorti dans les salles, mais les premiers retours de la presse sont excellents et tout porte à croire que Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino sera le gros succès de l’été (et sans doute l’un des gros succès de l’année). En tout cas, Netflix semble le pressentir puisque la plateforme de streaming serait actuellement en négociation avec la production du film pour une adaptation en série.

Si l’on en croit Nicholas Hammond, un des comédiens du film qui interprète le rôle de Sam Wanamaker, le film disposerait d’une version longue avec pas mal de plans inédits et d’autres acteurs coupés au montage. Ainsi, le cinéaste serait en négociation avec Netflix pour créer une mini-série et proposer la version longue du film.

On parle aussi d’une version de 4 heures sur Netflix, parce qu’il a tourné beaucoup de scènes qui n’ont pas pu être intégrées au film, car il n’y avait tout simplement pas de place […] La promesse, c’est que, comme pour son autre film Les Huit Salopards, ils viennent de produire une version Netflix de 4 heures. Et je pense qu’ils sont en discussion pour faire la même chose.

L’autre Hollywood selon Tarantino

L’histoire de Once Upon a Time in Hollywood se déroule en 1969, mettant en scène la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, qui poursuivent tous les deux leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Leonardo Di Caprio et Brad Pitt partageront l’affiche aux côtés d’Al Pacino, Kurt Russel, Margot Robbie ou encore Michael Madsen. Le film est attendu pour le 14 août prochain dans les salles françaises.