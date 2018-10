OnePlus va ouvrir 5 pop-stores en France pour le OnePlus 6T

Cinq pop-up stores OnePlus en France en novembre !

Le groupe OnePlus prépare activement la présentation de son tout nouveau smartphone, le très attendu OnePlus 6T. Un nouveau terminal haut de gamme, dont on connait déjà certaines caractéristiques, et qui devait être initialement présenté le 30 octobre, avant qu’Apple ne décide de tenir une keynote ce même jour… OnePlus a donc décidé d’avancer sa présentation d’une journée, et le OnePlus 6T sera donc révélé le 29 octobre, soit dans moins d’une semaine.

Aujourd’hui, OnePlus annonce la mise en vente exceptionnelle du OnePlus 6T dès le 31 octobre dans des pop-up stores dédiés. Ces pop-up stores seront l’unique occasion pour les fans de se procurer le OnePlus 6T avant la sortie officielle, prévue pour le 6 novembre.

OnePlus lance ainsi pour la première fois 5 pop-up stores à travers la France et à Paris chez la FNAC et dans 4 boutiques Bouygues Telecom, ouverts à partir de 12h :

Paris – Fnac, 26-30 Avenue des Ternes, 75017

Fnac, 26-30 Avenue des Ternes, 75017 Lyon – Bouygues Telecom, 55 place de la République 69002

Bouygues Telecom, 55 place de la République 69002 Toulouse – Bouygues Telecom, 73 avenue Alsace Lorraine 31000

Bouygues Telecom, 73 avenue Alsace Lorraine 31000 Bordeaux – Bouygues Telecom, 9 rue Saint Catherine 33000

Bouygues Telecom, 9 rue Saint Catherine 33000 Marseille – Bouygues Telecom, 19-19Bis rue Saint Ferréol 13001

Rappelons que OnePlus est un habitué du genre, puisque le OnePlus 6 avait lui aussi bénéficié d’une vente anticipée à Paris (pour ne citer que la France). Fidèle au mantra Never Settle, OnePlus annonce avoir encore amélioré l’expérience de ses pop-up stores en proposant davantage d’espaces et des cadeaux exclusifs avec l’achat d’un OnePlus 6T tels que des écouteurs, des sacs fourre-tout, des sweatshirts, des coques de protection en édition limitée, sans oublier le nouveau sac à dos OnePlus très prisé.

OnePlus annonce d’ores et déjà un stock limité, et il est donc conseillé de venir en avance pour espérer pouvoir repartir avec son OnePlus 6T. Rendez-vous dans quelques jours donc.