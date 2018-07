OnePlus 6, drones DJI, Xiaomi… les 5 bons plans immanquables du week-end 🔥

Comme chaque week-end, nous vous proposons notre sélection des meilleurs bons plans high-tech chez Gearbest. Drones, smartphones, il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets…

#5 Le OnePlus 6

Le OnePlus 6 est le nouveau flagship de la marque qui monte. Il embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un ratio 19:9, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6Go de RAM. L’autonomie est aussi excellente avec une sa batterie de 3300 mAh qui profite de la recharge rapide (Dash charge). Le modèle 64 Go est en vente flash à 421,00 € avec le code IT$MPOP64 au lieu de 519€ et le 128 Go à 490,00 € avec le code GB$MPoneplus128 au lieu de 569€. Il se positionne clairement comme un iPhone killer, pour un prix deux fois inférieur.

#4 Le DJI Mavic Pro

C’est LE drone qui a rendu DJI leader incontesté du marché des drones grand public. Avec une autonomie de 27 minutes, une vidéo 4K et un format compact, le DJI Mavic Pro est le compagnon idéal pour faire vos images de vacances. Il est proposé en promotion ce week-end à 902,00 € avec le code IT$TH05MAV au lieu de 1299€. Le pack combo contient des batteries supplémentaires, des hélices de rechanges, un hub de chargement, un allume-cigare et une sacoche de transport.

#3 Le DJI Mavic Air Combo

Le Mavic Air est une version encore plus compacte que le Mavic Pro. Son pack combo qui comporte 2 housses, des hélices, 3 batteries, et tout le nécessaire pour le chargement est vendu 859,00 € au lieu de 1149€.

Le choix entre l’un et l’autre se fera au niveau des caractéristiques importantes pour vous. Le Pro utilise un système OcuSync qui permet une meilleure portée lors du vol, et le Mavic Air a pour lui un plus grand nombre de capteurs, de modes intelligents, et une taille bien plus contenue. Alors qu’il est plus compact, il offre une image légèrement meilleure que le Mavic Pro. Pour faire simple, si vous ne voulez pas voler à plus de 2 km (on vous rappel que vous devez garder votre drone dans votre champ de vision selon la loi), le Mavic Air est le choix parfait.

#2 Le Xiaomi Mi 8 (128 Go)

C’est le nouveau flagship de Xiaomi et il se positionne en concurrence directe avec les hauts de gamme concurrents, à un prix contenu. Le design est dans l’air du temps en 2018 et il est reconnu pour son autonomie et sa vitesse. La version en vente flash embarque 128 Go de stockage et voit son prix tomber à 404,00 € avec le code GB$MPMI128.

#1 Les smartphones Xiaomi d’entrée de gamme

Si vous cherchez un smartphone avec un budget plus contenu que le OnePlus 6 ou le Mi 8 de Xiaomi, voici la liste des bons plans actuels sur les modèles Xiaomi, avec une petite préférence pour le Note 5.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons fortement d’utiliser la livraison « French Line » qui utilise Colissimo et vous évite les éventuels frais de douane.