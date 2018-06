OnePlus 6 : plus d’un million de ventes en moins d’un mois

OnePlus n’est pas peu fier d’annoncer que son dernier-né, le OnePlus 6, cumule déjà plus d’un million de ventes, en moins d’un mois de commercialisation.

Le million pour le OnePlus 6 !

Il y a quelques jours sur Presse-Citron, nous vous proposions notre test complet du nouveau smartphone OnePlus 6. Un terminal haut de gamme, doté d’une fiche technique à faire pâlir les plus grands, mais également d’un gabarit (un chouia trop) XXL. Un smartphone évidemment très attendu par la communauté, qui a visiblement répondu présent à l’appel du groupe chinois, avec en prime quelques nouveaux clients visiblement séduits par ce terminal.

En effet, le groupe OnePlus annonce aujourd’hui que le OnePlus 6 est désormais son téléphone s’étant vendu le plus rapidement, avec plus d’un million d’unités été écoulées en seulement 22 jours. OnePlus ajoute que plus de 15,000 personnes avaient déjà fait la queue devant 26 pop-up stores dans 11 pays différents pour avoir leur OnePlus 6 en avant-première. Selon OnePlus, son dernier smartphone est parvenu à séduire les utilisateurs historiques de la marque, mais aussi de nombreux nouveaux clients.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est la version 256 Go du OnePlus 6 qui s’est imposée comme la plus populaire. Le succès du OnePlus 6 éclipse ainsi les records établis par le OnePlus 5 et le OnePlus 5T qui avaient tous les deux mis trois mois pour atteindre ce même chiffre. « Depuis les débuts de OnePlus, nous avons toujours écouté précisément nos utilisateurs et proposé des téléphones à la fois rapides et puissants. Le OnePlus 6 est à ce jour notre téléphone le plus équilibré : à la fois élégant et rapide, pour une expérience unique » déclare Pete Lau, CEO et cofondateur de OnePlus.

Rappelons que pour booster son implantation en Europe, OnePlus s’est associé avec plusieurs opérateurs : Telia en Suède, Three au Danemark, Belsimpel aux Pays-Bas, et surtout Bouygues Telecom en France. De plus, le OnePlus 6 est également disponible sur Amazon en France, Italie, Allemagne et Espagne. Rappelons que le smartphone est proposé en finition Mirror Black, mais aussi en version Midnight Black et Silk White.