OnePlus 8 / 8 Pro : Fnac ouvre les précommandes (avec 4 avantages)

C’est officiel depuis quelques heures, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont désormais disponibles à la précommande. Ces deux nouveaux smartphones du géant voient leur prix augmenter (encore une fois), moyennant une nette amélioration au niveau des performances. La marque OnePlus reste très populaire sur pour les amateurs de l’OS Android, et les avantages avancés par Fnac pour cette période de précommande sont très convaincants. Vous pouvez les découvrir directement ici :

Les nouvelles pépites chez OnePlus

Avec ses deux nouveaux modèles compatibles en 5G (et Wi-Fi 6), OnePlus ambitionne de prendre la place laissée libre par Huawei sur le segment premium des smartphones Android. Le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont très similaires au niveau du design, avec un écran AMOLED incurvé de 6,55″ pour le premier et 6,78″ pour le second.

A noter que la version « Pro » bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120 Hz (contre 90 Hz pour l’autre), ce qui assure une meilleure fluidité. Par ailleurs, le fabricant a supprimé la caméra « pop-up » gadget et l’encoche en forme de goûte d’eau (au profit d’un poinçon). Nous avons réalisé un test de ce dernier, et c’est clairement l’un des meilleurs écrans que nous ayons vu jusqu’à présent.

Au niveau de l’offre photo, le OnePlus 8 Pro est logiquement devant le OnePlus 8. Le premier intègre un quadruple capteur photo à l’arrière (avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand angle de 48 MP, un téléobjectif x3 de 8 MP et un capteur de 5 MP avec un color filter). La version OnePlus 8 est plus classique avec un triple capteur photo, sans le capteur téléobjectif.

Pour ce qui concerne la puissance, OnePlus coche toutes les cases : le processeur Qualcomm Snapdragon 865, 8 à 12 Go de RAM selon le modèle choisi, et 128 ou 256 Go de stockage. Au niveau de l’autonomie, le OnePlus 8 Pro vient avec une batterie de 4 510 mAh (4 300 mAh pour le OnePlus 8) ainsi qu’un chargeur Warp Charge de 30 W. C’est le même chargeur pour le OnePlus 8, mais il y a tout de même une différence : le OnePlus 8 Pro peut également être chargé sans fil en 30 W.

Si OnePlus a longtemps fait l’impasse sur les certifications (pour une question de frais), il a finalement succombé pour le OnePlus 8 Pro : ce dernier est certifié IP68, ce qui devrait rassurer les acquéreurs – surtout compte tenu du prix qu’ils déboursent. En revanche, le OnePlus 8 n’est pas certifié IP68, bien que le constructeur affirme qu’il en possède toutes les caractéristiques.

Pourquoi le précommander à la Fnac ?

Disponibles dès leur annonce (14 avril) en précommande, les OnePlus 8 et 8 Pro sont mis en avant à la Fnac. Le distributeur qui livrera les premiers modèles à partir du 21 avril (comme le reste du marché) permet d’obtenir un certain nombre d’avantages qui le rendent particulièrement intéressant. Avant de les aborder, voici les prix pour chacun des modèles :

Quels sont les avantages de la Fnac ?

Pour toute précommande du OnePlus 8 (ou OnePlus 8 Pro) à la Fnac, le client bénéficie de plusieurs avantages. Tout d’abord, il est assuré de se faire livrer à temps, le 21 avril, pour être parmi les premiers à tester le smartphone. Ensuite, il se verra offrir un chargeur sans fil OnePlus (valeur : 69,99€) pour l’achat de l’un des deux OnePlus 8 Pro compatibles avec la charge sans fil. Il faudra rajouter le chargeur dans son panier Fnac pour que celui-ci voit son prix tomber à zéro.

Ensuite, les clients bénéficient aussi de 4 mois d’abonnements offerts à Deezer lors de l’achat de l’un des smartphones OnePlus. Ils ont également accès au premier mois offert sur Canal+ et Disney+. Au delà, ils peuvent aussi obtenir ce pack à prix préférentiel sur les deux premières années : 19,99€ par mois seulement. Bref, la Fnac a voulu frapper fort pour la sortie de ces OnePlus 8 et 8 Pro, et c’est clairement réussi.

