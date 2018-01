OnePlus dévoile le OnePlus 5T Sandstone White

OnePlus vient de dévoiler le OnePlus 5T Sandstone White en édition limitée. Une variante de son smartphone phare avec une teinte blanche vive qui rappelle le OnePlus One Silk White.

OnePlus a créé la sensation fin 2017 en dégainant le OnePlus 5T, une évolution en douceur du OnePlus 5 qui profite du passage au format 18:9. L’objectif de la marque chinoise était alors de mieux coller à la concurrence, les smartphones haut de gamme sous Android ont été nombreux à adopter ce nouveau format durant l’année écoulée.

En ce début d’année 2018, OnePlus a décidé de décliner son « flagship killer » en blanc avec le OnePlus 5T Sandstone White. Cette édition limitée rappelle la version Silk White de son OnePlus One, premier modèle de la marque qui a forgé sa réputation sur le rapport qualité/prix.

Ce nouveau modèle combine la finition en grès et une teinte blanche vive et nette nous explique la marque. Petite particularité, OnePlus propose un alert-slider rouge vif, une couleur obtenue avec un alliage d’aluminium poli et d’anode.

Comment est fabriqué le OnePlus 5T Sandstone White ?

Dans sa présentation, le constructeur nous a expliqué comment est fabriqué ce nouveau modèle. Premièrement, on apprend qu’un apprêt est appliqué pour protéger le corps en métal. Une couche de couleur est ensuite pulvérisée et chauffée pour « obtenir des tons blancs équilibrés et naturels, renforçant de ce fait l’alliage en aluminium de la couche inférieure ».

Après avoir appliqué cette couche, la surface est recouverte « d’un mélange minéral naturel et de peinture à l’huile blanche ». Côté OnePlus, on explique que cette étape offre « au téléphone son étonnant mélange de tons blancs et gris et sa texture grès qui est sa signature ».

On vous laisse juger avec ces quelques clichés du OnePlus 5T Sandstone White. De notre côté, on trouve le rendu particulièrement réussi.

Enfin, OnePlus termine en appliquant une couche UV pour « affiner la texture du téléphone et pour assurer sa solidité et sa durabilité ».

Le OnePlus le plus cher à produire

La marque à l’origine du OnePlus 5T Midnight Black, un smartphone testé par Presse-citron, explique que « ces processus de haute précision et à faible rendement » prennent 75 minutes par téléphone. Résultat, le corps du OnePlus 5T Sandstone White est le plus cher que la marque ait eu à produire.

L’édition limitée du OnePlus 5T Sandstone White, uniquement disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera disponible à l’achat dès le 9 janvier à 10h sur OnePlus.net pour 559 euros, dans la limite des stocks disponibles.