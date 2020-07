On en sait plus concernant les prochains Samsung Galaxy Buds Live

Les rumeurs autour des Samsung Galaxy Buds X (ou Live) sont de plus en plus présentes. Voici plus de 3 mois que les premiers articles à leurs propos ont commencé à apparaître. La conférence Samsung complètement virtuelle aura lieu le 5 août prochain, et devrait réserver son lot de surprise concernant l’annonce de nouveaux produits. La dernière fuite d’information en date nous présente ces écouteurs sans fil de manière bien plus précise.

En effet, le leaker reconnu Evan Blass, qui utilise l’appellation Galaxy Buds Live, vient de présenter une image très réaliste de ce à quoi pourraient ressembler ces écouteurs. On les découvre en trois coloris, dont une paire corail nacrée très réussie que Samsung appelle Mystic Bronze. Cette couleur étant aussi présente lors des fuites d’informations concernant les Galaxy Note 20 et Galaxy Watch 3.

New post at Patreon: « Samsung Galaxy Buds Live » [https://t.co/Vtyo8kleeT] pic.twitter.com/wOEzLiNuhB — Evan Blass (@evleaks) July 9, 2020

Sur un plus gros plan présenté par Evan Blass, on peut remarquer la disposition des haut-parleurs, ainsi que deux trous dédiés au microphone qui semblent être disposés de chaque côté des haut-parleurs. Comme sir la plupart des écouteurs sans-fil, le microphone permettra de répondre aux appels, ainsi que d’émettre des commandes vocales. Toujours selon cette fuite d’informations, non confirmée par Samsung, les nouveaux Galaxy Buds Live embarqueraient la réduction de bruit active, une option qui manque sur les Galaxy Buds Plus pour prétendre rivaliser avec les AirPods Pro par exemple.

Ces nouveaux écouteurs devraient également proposer une plus large autonomie de 11h, et devraient coûter aux alentours de 140 dollars. Pour le moment, il ne s’agit que d’informations non fondées, toutefois nous devrions en savoir plus dans les prochains jours, à l’approche de la conférence Samsung Galaxy Unpacked le 5 août prochain. Si cette annonce se confirme, Samsung sera livré à une concurrence féroce, puisque OnePlus pourrait très prochainement présenter ses écouteurs sans fil, et Apple travaillerait sur un casque audio très attendu.