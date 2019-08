OnePlus TV : le nom est confirmé par OnePlus qui dévoile aussi son logo

Un nom simple et efficace

OnePlus avait annoncé en septembre 2018 vouloir investir le marché des téléviseurs connectés avec la même idée que pour ses smartphones : proposer des produits au rapport qualité/prix presque imbattables. Un peu moins d’un an plus tard, OnePlus lance donc sa Smart TV et vient concurrencer des entreprises sud-coréennes bien installées comme LG et Samsung. L’objectif est bel et bien de transformer l’expérience utilisateur en s’appuyant sur le savoir-faire acquis dans le domaine des smartphones.

L’entreprise a levé le voile sur le nom de son prochain appareil ce mercredi 14 août et sans surprise il s’agira bien de OnePlus TV. Un choix expliqué en ses termes par OnePlus : « Il n’y a pas d’autre nom qui puisse mieux représenter nos valeurs, notre vision et notre fierté. Nous avons vu plusieurs options dans l’industrie concernant le logo d’un nouveau produit – comme utiliser le même logo que celui de la marque ou en créer un tout nouveau. Nous avons simplement ajouté ‘TV’ derrière le logo de notre marque ; toutefois, cela a une signification : nous avons déjà expliqué la signification de ‘OnePlus’ – ‘One’ signifie ‘maintenant’ et ‘Plus’ représente les possibilités infinies à venir – et nous avons en quelque sorte rendu hommage à ce concept en créant ce logo. » Le nom a été suggéré par sa communauté lors d’un concours lancé par OnePlus qui devrait donc récompenser la première personne à l’avoir proposé.

De son côté, le logo fait aussi dans la sobriété puisqu’on retrouve le célèbre « 1+ » accompagné de la mention TV.

Lancement prévu en septembre 2019 ?

Si le nom est officiel et que le projet est désormais concret, on ignore encore les caractéristiques technique de l’appareil. On suppose que la OnePlus TV embarquera l’écosystème Android TV avec une version déclinée d’OxygenOS pour ce type d’appareils et selon les rumeurs quatre tailles seraient disponibles : 43’’, 55’’, 65’’ et 75’’.

L’entreprise n’a communiqué aucune date de lancement, se contenant d’un simple « coming soon » mais quelques bruits de couloir annoncent une sortie en septembre.