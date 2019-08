La OnePlus TV pourra-t-elle être installée dans votre salon ?

Le constructeur du OnePlus 7 Pro a plus d’une corde à son arc. Après de premières rumeurs il y a maintenant presque un an, voici que l’on peut enfin compter sur des données plus précises quant à la télévision intelligente que la firme a dans les cartons. Malheureusement, aucune information quant à sa date de sortie n’a encore fuité.

C’est dans une page web publiée par le Bluetooth Special Interest Group, en charge de délivrer les licences d’utilisation du réseau au logo bleu, que l’on peut voir listés les différents modèles de OnePlus TV qui ont nécessité une validation de l’organisme. Une étape indispensable pour se voir équipée de ce système de communication, que l’on retrouve dans la plupart des objets connectés.

4 tailles d’écran ?

Si l’on en croit les numéros de série de chaque version de la OnePlus TV, on comprend vite que plusieurs diagonales seront disponibles : 43, 55, 65 et jusqu’à 75 pouces pour l’appareil le plus imposant. Huawei, qui a également l’intention de se lancer sur le marché avec sa gamme Honor, a donc du souci à se faire.

Pour le moment, il semblerait que ces télévisions ne soient destinées qu’au marché asiatique. Néanmoins, étant donné les ambitions désormais très occidentales de la firme de Shenzhen, il y a tout de même des chances que l’on puisse s’offrir ce nouveau produit dans nos contrées européennes, au moins en ligne.

Bluetooth 5.0

Évidemment, la certification qui nous intéresse aujourd’hui signifie aussi que la OnePlus TV sera équipée du Bluetooth. Dans sa version Low Energy, soit la dernière en date, probablement pour être contrôlée par un smartphone ou une télécommande livrée avec la télé.

L’autre bonne nouvelle, c’est que la mention « Android TV » figure sur le document en question. Ce système d’exploitation, désormais bien implémenté dans de nombreux téléviseurs, est la déclinaison de l’OS homonyme conçu par Alphabet pour les téléphones, mais cette fois-ci décliné pour les dalles plus larges. Vous pourrez donc contrôler l’écran vocalement, grâce à Google Assistant !