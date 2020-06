OnePlus Z : le prix et la fiche technique viennent peut-être de fuiter

OnePlus s’est fait une place importante sur le marché des smartphones en misant agressivement sur le rapport qualité/prix. Les premiers appareils de la marque chinoise avaient des fiches techniques très convaincantes, mais pouvaient coûter deux fois moins cher que les modèles haut de gamme des constructeurs comme Samsung ou Apple. Néanmoins, petit à petit, OnePlus a opéré une montée en gamme. Et avec cette montée en gamme, les prix des modèles de la marque ont progressivement augmenté.

Néanmoins, OnePlus n’a pas l’intention d’abandonner le marché des appareils abordables. Et depuis un moment, les rumeurs indiquent que la marque va prochainement dévoiler un nouveau smartphone milieu de gamme qui sera appelé OnePlus Z.

Il est même possible que récemment, la fiche technique de ce smartphone et son prix aient été accidentellement dévoilés. En effet d’après nos confrères de XDA, des utilisateurs d’un forum indien appelé DesiDime auraient récemment reçu un sondage demandant s’ils seraient prêts à acheter un smartphone OnePlus avec des caractéristiques et un prix qui pourraient être ceux du futur OnePlus Z.

Un milieu de gamme à moins de 300 euros ?

Le sondage suggère que le nouveau milieu de gamme de OnePlus pourrait avoir :

Un écran SUPER AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et un scanner d’empreintes digitales intégré

Un processeur Qualcomm Snapdragon 765 avec la 5G, 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire de stockage interne

Une batterie de 4 300 mAh avec une recharge rapide à 30 W

Une caméra principale de 54 mégapixels avec une caméra de 16 mégapixels et une autre de 2 mégapixels

Une caméra frontale de 16 mégapixels

En ce qui concerne le prix, le sondage suggèrerait que le OnePlus Z pourrait coûter l’équivalent de 292,31 euros en Inde. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle.

En tout cas, il serait tout à fait logique que OnePlus lance un smartphone plus abordable que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro cette année, afin de satisfaire une partie de ses fans qui sont à la recherche du meilleur rapport qualité-prix possible. D’autre part, le OnePlus Z serait une manière de contrer Apple dans les pays émergents, où les appareils à moins de 500 dollars sont plus populaires. Pour rappel, la firme de Cupertino a déjà lancé l’iPhone SE 2020, un modèle abordable et compact, mais qui utilise le même processeur A13 Bionic que l’iPhone 11.