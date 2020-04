OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro : comparatif et différences

La quatrième marque de smartphone premium dans le monde vient de présenter ses nouveaux modèles qui seront commercialisés sur la première moitié de l’année 2020. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro partagent de nombreux points communs, mais la stratégie a encore amené OnePlus à réserver certains équipements à son flagship, le OnePlus 8 Pro. Si vous hésitez entre les deux smartphones, découvrez ici notre comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro, pour connaître l’ensemble de leurs différences et pouvoir faire un choix.

Nous voici arrivés à une période cruciale pour l’industrie des smartphones : le déploiement du nouveau réseau 5G. Chez les marques, qui ont commencé par équiper leurs modèles haut de gamme, le défi est d’intégrer des composants plus puissants, en arrivant en même temps à maîtriser la hausse des prix. Depuis que Huawei s’est fait quelque peu déclasser sur le marche (l’embargo américain l’a exclu des services de Google), l’un de ses concurrents, OnePlus, a décidé d’aller profiter de la chaise vide. Au risque de faire monter les prix de ses nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Comparatif : OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro ?

Différences sur leur design

C’est un véritable retour en arrière que OnePlus a décidé de faire pour la sortie de ses nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Contrairement au design un peu plus risqué des OnePlus 7T – avec leur module photo circulaire notamment – OnePlus a décidé pour 2020 de récupérer le dessin de son OnePlus 7, sorti il y a un an. C’est ainsi que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont délaissé cette face arrière pas très discrète pour un format plus classique. On note que les deux smartphones récupèrent un traitement mat qui permet de ne pas marquer trop facilement les traces de doigt.

En apparence sur les images des produits, les seules différences sur le design concernent le nombre de capteurs photo. Mais en vrai, les différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro concernent avant tout les dimensions des smartphones. Le OnePlus 8 est presque identique au OnePlus 7, il est affiché à 160.2 x 72.9 x 8.0mm. De son côté, le OnePlus 8 Pro propose 165.3 x 74.4 x 8.5mm. Il est donc un peu plus grand et plus large, mais aussi légèrement plus épais. OnePlus a équipé son modèle standard d’un écran de 6,55 pouces de diagonale, quand le modèle Pro propose une dalle de 6,78 pouces. Enfin, le OnePlus 8 Pro est 20 grammes plus lourd que le OnePlus 8 (180 contre 199 g).

Performances de l’écran

Penchons-nous sur l’écran des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Selon l’organisme de notation DisplayMate, il s’agirait « du meilleur écran de smartphone du marché ». La certification A+, qui est proposée sur les deux versions du smartphone, se justifie par le traitement de l’image aux couleurs fidèles et aux contrastes bien marqués grâce à la technologie AMOLED. La fluidité est aussi de vigueur : le OnePlus 8 propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et le OnePlus 8 Pro monte à 120 Hz, ce qui rappelle le nouveau Samsung Galaxy S20+ et son écran de 6,7 pouces.

Terminons-en avec l’intégration de la caméra frontale dans les OnePlus et OnePlus 8 Pro. Là aussi, la comparaison avec le Samsung Galaxy S20+ est de vigueur, car OnePlus a décidé d’arrêter avec ses caméras rétractables, qui permettaient à l’écran d’occuper toute la surface de la dalle. OnePlus propose ses deux smartphones avec un petit poinçon situé dans le coin supérieur gauche. Au final, l’écran occupe plus de 90 % de la surface de la dalle, ce qui est un très bon point. La marque n’a pas choisi d’intégrer des écrans aux bords latéraux incurvés, mais un léger arrondi est tout de même présent sur les deux appareils.

Enfin une certification IP68

Face à ses rivaux, OnePlus a toujours été en retrait sur la partie résistance à l’eau. Pour cette année 2020, la marque a fait un effort en venant certifier son smartphone en IP68 (résistance à l’eau pendant 30 minutes, pour une immersion à 1 mètre de profondeur), mais pour le marché européen, seule la version Pro en est dotée. On imagine par ailleurs qu’il ne s’agit que d’un souci économique, car le OnePlus 8 standard est bien certifié sur le marché américain, où la législation le lui oblige.

Comparatif des caractéristiques techniques

Processeur Snapdragon 865

Poursuivons notre comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro par les caractéristiques techniques, et le premier point à noter est que les deux smartphones partagent le même processeur. L’arrivée de la nouvelle puce de Qualcomm dans les appareils n’est pas surprenante, alors que OnePlus a choisi cette année 2020 pour convertir les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro à la compatibilité 5G. Le nouveau SoC Snapdragon 865 remplace ainsi les anciennes puces 855+ qui étaient présentes sur les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro sorti en septembre 2019.

Les configurations des smartphones ne font pas non plus de distinctions sur leur mémoire vive et leur stockage interne. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont proposés en 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de mémoire UFS 3.0. Pour faire face à la concurrence du marché, dans lequel Samsung, Apple et Huawei se disputent les ventes, OnePlus explique que ses deux smartphones récupèrent une connectivité WiFi 6, qui se veut jusqu’à 2,7 fois plus rapide que la connectivité WiFi 5 présente sur la plupart des smartphones actuels.

Vous l’aurez compris, sur la partie performance pure et dure, les deux produits de OnePlus ne se différencient guère. OnePlus veut autant positionner son OnePlus 8 que son OnePlus 8 Pro face à la concurrence des smartphones haut de gamme, et grâce aux composants livrés par Qualcomm, les deux appareils proposent des performances au top niveau. Les différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ne se présentent pas sur ce point.

Batterie et autonomie

Notre comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro prend de l’intérêt en introduisant la partie autonomie. Forcément, OnePlus a réitéré son travail et offre toujours des accumulateurs volumineux, pour tenir plus d’une journée avec son smartphone même si nous l’utilisons régulièrement. Mais le OnePlus 8 est différent du OnePlus 8 Pro : sa batterie est à 4.300 mAh, quand celle du OnePlus 8 pro est à 4.510 mAh. La différence permettra au modèle le plus cher de pouvoir couvrir la consommation plus importante de son écran de 6,78 pouces et son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

OnePlus profite de 2020 pour mettre en avant son OnePlus 8 Pro avec une caractéristique qui n’avait jamais été vue auparavant dans la gamme. En effet, le smartphone est maintenant compatible avec la recharge sans fil, et un nouvel accessoire permettant une recharge de 30 W va être commercialisé. Le OnePlus 8 est écarté de la technologie, et devra se contenter de la recharge ultra rapide du câble 30 W, fournis avec le smartphone. Dans notre test du OnePlus 8, nous avons pu mesurer une durée comprise entre 16 et 25 minutes pour une recharge de 1 à 50 %.

Comparatif des appareils photo

Le OnePlus 8 dit au revoir au zoom

Le coeur de ce comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro trouve sa source sur la partie photo. En effet, OnePlus a fait un choix très spécial pour différencier ses deux produits : le OnePlus 8 a troqué son capteur zoom pour un capteur macro, et le smartphone propose trois modules au lieu de 4 pour le OnePlus 8 Pro. Si nous comprenons le besoin de séparation des deux produits, le choix de OnePlus pourrait en décevoir plus d’un, alors que les deux smartphones sont positionnés sur un marché où la photo est un critère important.

Dans le détail, les capteurs du OnePlus 8 sont relativement les mêmes que ceux du OnePlus 7T. On retrouve la même caméra frontale de 16 MP, ainsi que trois capteurs dont un module principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP et un capteur macro (remplaçant le zoom) de 2 MP.

De son côté, le OnePlus 8 Pro est disponible avec quatre capteurs photo. Le capteur principal est semblable, malgré une focale de 25 au lieu de 26 mm. Les différences avec le OnePlus 8 classique concernent le zoom de 8 MP qui est bien présent (zoom optique 3x), et le capteur ultra grand-angle qui passe à 48 MP au lieu de 16. Le quatrième capteur, de 5 MP, est un capteur de profondeur, qui viendra notamment épauler l’appareil pour le mode portrait.

De la 4K en vidéo

Avec des capteurs principaux relativement identiques, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro proposent tous les deux de réaliser des vidéos en qualité 4K UHD et jusqu’à 60 images par seconde. Pour les adeptes des slow motion, les meilleurs ralentis offerts par l’appareil sont disponibles avec la configuration 240 FPS en 1080p. À l’avant, la caméra frontale se limite à du 1080p en 30 images par seconde.

Comparatif des prix OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro

Terminons sur la partie tarifaire de ce comparatif OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro. En cette année 2020, OnePlus a intégré la compatibilité 5G à ses deux smartphones, ce qui a forcément joué sur les prix des appareils. Mais le temps où OnePlus venait déformer le marché en tirant les prix vers le bas est vraisemblablement révolu, et les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro se positionnent 100 et 150 € plus chers que leurs remplaçants.

Le OnePlus 8 est ainsi disponible à partir de 699 € dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le OnePlus 8 Pro se positionne de son côté à partir de 899 €. Pour ces prix, les clients auront droit aux versions noires des smartphones. Les autres coloris sont réservés aux configurations 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, dont les prix se situent respectivement à 799 € et 999 €.

Conclusion : quel smartphone choisir entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ?

Les différences entre le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont elles suffisantes pour nous pousser à opter pour la version la plus chère de la nouvelle gamme de OnePlus ? Dans ce comparatif, nous avons pu voir que le nouvel étendard de la firme chinoise marquait surtout sa différence sur la partie photo. La taille et les performances de l’écran sont aussi un point sur lequel le OnePlus 8 standard est en retrait, mais on aurait du mal à donner d’autres points de différenciation entre les smartphones. OnePlus a souhaité réaliser deux appareils résolument tournés sur le marché haut de gamme et la connectivité 5G. Est-ce que les petits plus du OnePlus 8 Pro tel que la recharge sans fil, l’écran de 120 Hz, le capteur zoom 3x et la certification IP68 sont suffisants ?

Tout dépendra très certainement du prix que vous comptez mettre dans votre appareil. La taille de l’écran sera aussi un critère important, alors que le OnePlus 8 Pro propose une dalle encore plus grande que son concurrent de chez Samsung, le Galaxy S20+. Ainsi, on terminera par dire que OnePlus a cherché à ne pas déclasser le OnePlus 8 standard de son marché dans lequel il a le viseur tourné. Les performances et l’autonomie du smartphone sont équivalentes à celles du OnePlus 8 Pro. On imagine qu’au fil des mois, les prix des appareils vont baisser. Dans les tableaux de prix intégrés dans notre article, nous continuerons à actualiser ces derniers pour vous proposer en temps réel les meilleurs prix du OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.