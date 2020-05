Test iPhone SE 2020 : c’est un iPhone.

L’iPhone SE version 2020 est un choix intéressant de la part d’Apple, qui propose un smartphone à moins de 500€. Alors que les prix se sont envolés ces dernières années pour le haut de gamme, la marque à la pomme propose une alternative iOS à tous les smartphones milieu de gamme sous Android. Et, même s’il est très loin d’être parfait, l’iPhone SE est bien parti pour être un carton commercial.

Test vidéo de l’iPhone SE 2020

Vous avez hâte de découvrir tous les détails de cet iPhone SE ? Après quelques jours de test intensif, nous avons finalement préparé une vidéo complète pour vous aider à tout connaître en quelques minutes seulement. Si vous avez aimé la vidéo, n’hésitez pas à rejoindre la communauté Presse-citron sur YouTube en vous abonnant directement ici :

S’abonner sur YouTube

Design, écran et hardware

Peu de surprises au niveau du design de ce smartphone, Apple fait du neuf avec du (très) vieux. On retrouve sur cet iPhone SE le même châssis que sur l’iPhone 8, et que sur les précédents modèles. D’un côté, j’ai aimé retrouver ce format compact mais l’écran de 4,7 pouces est tout simplement trop petit pour l’utilisation que j’ai d’un smartphone.

Ce qui est vraiment dommage, c’est qu’avec des contours dans l’air du temps, Apple aurait pu proposer une dalle bien plus grande, comme l’avait fait Samsung avec son Galaxy S10e. Cet écran est aussi le même que sur l’iPhone 8, à savoir une dalle Retina LCD, dont le principal défaut est le manque de luminosité en plein soleil (ce qui ne pose pas de problème en ce moment #Restezchezvous).

L’iPhone SE est disponible en trois coloris – blanc, noir et rouge – et tous les contours sont noirs contrairement aux modèles rouges du passé. Au niveau du stockage, vous avez le choix entre 64 Go, 128 Go et 256 Go, avec un prix public fixé à 489€ pour le plus petit modèle. Voici les meilleurs prix actuels de l’iPhone SE :

Spécificité de cet iPhone SE, le retour du capteur Touch ID qu’Apple avait pourtant décidé d’abandonné il y a plusieurs mois. C’est assez marrant de passer d’un iPhone 11 (ou d’un modèle Android récent) à cet iPhone SE, tant je suis habitué aux gestures (swipe…) plus contemporains. Appuyer sur le bouton n’est plus du tout un réflexe, il m’a fallu une bonne journée d’adaptation pour retrouver mes repères. Cela dit, quelqu’un qui migre d’un ancien smartphone avec un bouton vers l’iPhone SE 2020 n’aura aucun mal à s’adapter.

Si la partie avant du téléphone est assez décevante, cet iPhone SE propose tout de même de belles finitions – et on reconnaît le savoir-faire d’Apple. Si vous aviez un iPhone XR, le modèle rouge de l’iPhone SE a une tinte différente qui vire légèrement vers le rose. Le port Lightning est toujours de la partie, et Apple fournit des Earpods Lightning dans la boîte mais pas d’adapteurs lightning/jack – c’est un peu dommage.

Une puce surpuissante

Point très positif, cet iPhone SE est compatible Wi-Fi 6, ce qui lui permet d’accéder à des réseaux bien plus rapides, qui commencent à être déployés chez les FAI, et les fabricants de routeurs. L’iPhone SE est aussi double SIM avec la combinaison NanoSIM/eSIM.

Je finis par la plus grande force de cet iPhone SE au niveau matériel : l’intégration de la puce A13 qui en fait un smartphone surpuissant. Vous avez accès à un smartphone dont les performances n’ont rien à envier aux derniers iPhone 11, qui surclasse les concurrents au niveau du SoC. Finalement il ne manque qu’une version 5G pour être sûr de partir sur 4 ans avec un smartphone qui sera toujours dans l’ère du temps au niveau technique.

Un résumé simple de cet iPhone SE, c’est un iPhone 8 avec la puissance brute d’un iPhone 11 Pro, mais ça vous le saviez déjà.

iOS 13, un bonheur pour ses utilisateurs

Je ne vais pas refaire une présentation complète d’iOS 13 que j’avais déjà évoqué en longueur dans le test de l’iPhone 11 Pro. J’ai retrouvé dans ce test de l’iPhone SE tous les avantages de l’écosystème et la fluidité d’iOS 13. Il y a toutefois de légères différences dans l’OS avec celui des iPhone 11 (et de la gamme X, Xr, Xs). La présence de Touch ID signifie logiquement une absence de la reconnaissance faciale avec le capteur Face ID. La présence du bouton physique Home prend aussi la place des gestures auxquels les utilisateurs de smartphones récents sont habitués.

Par exemple, sur un iPhone 11, un swipe du bas vers le haut ferme les applications (ou il ouvre la liste des applications récentes). Sur l’iPhone SE 2020, ce swipe ouvre le centre de contrôle. Il faut donc prendre le réflexe du double-clic pour naviguer dans les applications récentes. Je trouve ça un peu dommage qu’Apple n’ait pas laissé le choix sur ce point-là, les gestes de swipe latéraux pour passer d’app en app étant bien pratique.

Pour tout le reste, cet iPhone SE peut faire tout ce que font les iPhone 11 au niveau logiciel, et c’est bien évidemment un des atouts principaux de ce modèle.

Photo : un vieux capteur (et de meilleurs clichés)

La partie photo a énormément évolué au niveau logiciel depuis l’arrivée des Pixel 3 de Google, puis des iPhone XR. Les fabricants ont montré qu’il ne suffisait pas de multiplier les capteurs et les mégapixels pour pouvoir capturer des clichés d’excellente qualité. Sur cet iPhone SE, Apple réutilise le capteur de l’iPhone 8 qui était déjà une réutilisation des modèles précédents. Grâce à la puce A13, les clichés en bonnes conditions sont nettement meilleurs, et vous arriverez à capturer des photos qui n’ont rien à envier aux haut de gamme. C’est aussi un atout d’iOS, la vitesse de déclenchement est un vrai bonheur.

Mais le logiciel ne fait pas tout non plus, et dès que les conditions se dégradent, la qualité aussi. Si le mode portrait est très bien géré par les capteurs avants et arrières, les autres caractéristiques (mode nuit, zoom, ultra grand-angle) sont absentes. Dans des conditions de lumières faibles, les clichés ne sont pas bons, et ne pensez pas pouvoir utiliser de mode nuit, qui est tout bonnement absent, il faudra donc vous en remettre… au flash. À l’ancienne.

Sur la partie vidéo, Apple frappe fort, avec une très bonne qualité, stabilisation, et la possibilité de monter à une définition 4K en 60 images par seconde. J’ai trouvé un seul défaut à la vidéo, c’est la mauvaise gestion de la balance des blancs comme vous pouvez le voir sur notre vidéo de test sur YouTube.

L’iPhone SE est donc bien meilleur que l’iPhone 8 sur la partie photo/vidéo, et son capteur ne déçoit pas. Sur le reste, il reste encore loin de l’iPhone 11 Pro, et de certains modèles au même prix sur Android, comme les Xiaomi Mi 9T Pro, et surtout le Pixel 3a.

Autonomie : le point faible

Depuis deux ans, Apple fait de vrais efforts pour améliorer l’autonomie de ses appareils. La différence entre l’iPhone X et l’iPhone XS était sensible, et les iPhone 11/11 Pro sont encore meilleurs. Sur cet iPhone SE 2020, la faible capacité (estimée à 1 821 mAh) se fait sentir à l’utilisation. Il est certes plus endurant que l’iPhone 8 (probablement grâce à l’optimisation apportée par la puce A13) mais vous ne tiendrez jamais plus qu’une journée en utilisation standard. Gardez donc votre chargeur sur vous « au cas où », à l’ancienne.

Point positif de notre test, cet iPhone SE 2020 est compatible avec la charge rapide 18W et avec la charge sans-fil. C’est une très bonne chose mais ça aurait été encore plus intéressant si Apple ne s’était pas contenté de livrer son vieillissant bloc de… 5W dans la boîte. Il faudra donc repasser à la caisse pour acheter un combo chargeur-câble chez Apple vendus respectivement 35€ et 25€. Pas cool.

Mon avis après ce test de l’iPhone SE

Au final, tout est une question de cible, et je pense que cet iPhone SE a tout pour être un vrai carton. J’aurai aimé plus d’endurance et des bordures plus dans l’air du temps, mais c’est un choix assumé par le constructeur. En attaquant le segment des smartphones à moins de 500€, Apple va répondre à une demande colossale de clients existants – mais aussi de ceux ayant toujours voulu un iPhone – qui n’ont jamais voulu dépasser un certain budget.

L’iPhone SE 2020 a tous les atouts d’un iPhone : il est très puissant, iOS 13 est un bonheur et l’écosystème aussi. Le traitement photo n’est pas le meilleur du marché mais il est possible de capturer d’excellents clichés en environnement lumineux. A mes yeux, les deux points faibles de cet iPhone SE 2020 sont l’écran et l’autonomie. Le design n’est pas des plus contemporains, mais Apple maîtrise parfaitement les finitions pour rendre un produit très propre sur lui.

Si vous assez un iPhone qui est antérieur à l’iPhone X et que vous vous demandez si ça vaut le coup de switcher pour ce premier iPhone en 2020, la réponse est oui. Et même s’il n’est pas parfait, l’iPhone SE est l’un des tout meilleurs smartphones à moins de 500€.