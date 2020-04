OnMail, le nouveau client mail qui vous libère des spams et autres désagréments

Edison Mail est considérée comme l’une des applications de messagerie électronique la plus fiable au monde. Aujourd’hui, la société Edison qui se cache derrière cette application revient avec un nouveau service baptisé : OnMail. Ce dernier est présenté comme étant le « premier service de messagerie basé sur des autorisations ».

OnMail a été conçu afin de résoudre des problèmes récurrents chez plusieurs clients mail que ce soit les spams en masse ou les nombreuses publicités de marques. Edison s’est fixé l’objectif de rendre au mail son utilisation première qui est de communiqué simplement, sans être confronté à du contenu non désiré et invasif.

À titre de comparaison avec Edison Mail, OnMail ne sert pas simplement d’intermédiaire avec les services de messagerie établis. Ses développeurs présentent OnMail comme un véritable concurrent capable de rivaliser avec Gmail, Yahoo, Outlook, et bien d’autres géants du secteur.

La guerre aux spams

La plus grosse fonctionnalité de OnMail est l’autorisation de recevoir un mail. Ce n’est pas parce que quelqu’un possède votre adresse mail qu’il est autorisé à vous envoyer un mail. De ce fait, OnMail propose un système judicieux qui vous permet de filtrer manuellement les mails que vous souhaitez recevoir ou non. C’est tout simple, lorsque vous recevez pour la première fois un mail d’un nouveau contact, OnMail vous demande si vous l’autorisez ou non. Ce processus permet de se libérer du spam avant même que vous l’ayez reçu.

Un autre point fort de OnMail réside en sa barre de recherche optimisée. Par exemple, au lieu de passer par le système de recherche complexe proposé par Gmail, il vous suffit de saisir « pièces jointes de Arthur la semaine dernière » et vous trouverez les résultats en rapport avec cette requête.

OnMail n’est pas encore disponible, Edison prévoit de lancer ce service dès cet été. Cependant vous pouvez toujours vous inscrire pour tenter de bénéficier d’un accès anticipé. D’après les premières informations, OnMail devrait être disponible en version gratuite avec une version payante plus élaborée.