Plusieurs clients mail accusés de revendre les données utilisateurs récoltées

Sur Internet, il est fréquent de pouvoir utiliser des services gratuitement, en échange il nous est souvent demandé de communiquer quelques informations comme votre nom et prénom, une adresse mail, et parfois un numéro de téléphone. Dans la plupart des cas, cela est justifié pour améliorer le service, cependant dans de plus en plus de cas ces données sont revendues au plus offrant, sans informer les principaux concernés : les utilisateurs.

Google et son service Gmail sont le parfait exemple de l’importance de ces services gratuits. Quotidiennement, des millions d’utilisateurs utilisent cette messagerie que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Toutefois, la branche tech de Vice, Motherboard, révèle les résultats inquiétants d’une de ses enquêtes.

Selon le média, plusieurs applications permettant de gérer et trier ses mails, ou encore de suivre des colis, n’hésitent pas à collecter puis à revendre les données personnelles des utilisateurs. L’article évoque notamment : Edison Mail, Cleanfox et Rakuten Slice.

Une réponse très claire

Suite à ces accusations, Edison Mail a immédiatement en expliquant avoir toujours été transparent sur la manière dont les données sont récoltées, et à quoi elles servent par la suite. Ce qui est surprenant, c’est qu’Edison ne culpabilise aucunement de vendre ses données, mais tient plutôt à rassurer ses clients en expliquant qu’ils étaient au courant. D’ailleurs du côté des utilisateurs la situation est similaire, ils n’accordent pas énormément d’importance au fait que de tels services vendent leurs données, ils souhaitent plutôt être informés clairement.

Voici ce que l’on peut lire sur l’article rédigé par Edison après la publication des résultats de l’enquête menée par Motherboard : « Edison accorde la priorité à la protection de la vie privée dans tout ce que nous faisons en tant qu’entreprise et cela inclut la sensibilisation de nos utilisateurs à la manière dont nous utilisons leurs données dans nos produits. Vous avez un contrôle total sur la façon dont vos informations sont utilisées et nous vous permettons de refuser le partage de données dans notre produit de recherche, sans que cela n’ait d’impact sur votre expérience de l’application. »