Oppo Ace 2 : avec une recharge sans-fil record de 40W !

Le nouvel Oppo Ace 2 est officiel !

Comme promis, le groupe Oppo a dévoilé en ce début de semaine son tout nouveau smartphone Ace 2. Un terminal doté d’un écran OLED Full HD+, compatible 90 Hz, qui est animé par un processeur Snapdragon 865, couplé à 8 ou 12 Go de RAM, sans oublier une mémoire en UFS 3.0. Bien sûr, le smartphone est également compatible avec le réseau nouvelle génération 5G.

En ce qui concerne la section photo, on retrouve ici un module composé de quatre capteurs, avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, sans oublier deux modèles additionnels de 2 mégapixels chacun. Côté selfie, on retrouve ici une caméra frontale de 16 mégapixels, incrustée dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Un smartphone animé par le système maison ColorOS 7.1, basé sous Android 10. On y retrouve également un meilleur retour haptique, un rendu audio stéréo, mais pas de port jack 3,5 mm.

Une recharge très rapide, avec ou sans fil

L’autre caractéristique de ce nouvel Oppo Ace 2, c’est également sa recharge (ultra) rapide, puisque le smartphone est compatible avec la recharge filaire 65W. De quoi recharger la batterie 4000 mAh en un peu plus de 30 minutes à peine.

Ceux qui ne jurent que par la recharge sans-fil seront ravis d’apprendre qu’Oppo va commercialiser son nouveau support de charge AirVOOC. Une station de recharge sans-fil compatible 40W (soit 10W de plus que la technologie que va proposer OnePlus), qui permet de recharger le smartphone à 100% en moins d’une heure. Un accessoire vendu en option, au tarif de 35 dollars environ.

Prix et disponibilité

Côté tarifs, ce nouvel Oppo Ace 2 sera proposé dès le 20 avril prochain à partir de 560 dollars en Chine, pour la version 8 Go RAM/128 Go. La version la plus haut de gamme, qui embarque 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, sera affichée à 650 dollars.