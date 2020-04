OnePlus Warp Charge 30 Wireless : la recharge sans-fil (et rapide) enfin là !

La recharge sans-fil chez OnePlus… enfin !

Vous le savez si vous suivez un minimum l’actualité OnePlus, la nouvelle gamme OnePlus 8 va être officialisée le 14 avril prochain. Cela sera l’occasion de découvrir pleinement (et officiellement) les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, en attendant dans le courant de l’année un troisième membre de la famille, avec un (hypothétique) OnePlus Z, plus abordable.

De nouveaux smartphones qui disposeront bien sûr d’une fiche technique toute neuve, avec notamment un écran poinçonné, mais cette nouvelle gamme OnePlus 8 sera également l’occasion pour la marque de proposer, pour la première fois de son histoire, la recharge sans-fil, avec sa technologie Warp Charge 30 Wireless. Selon le constructeur : « l’architecture directe de la Warp Wireless utilise une puce permettant de mieux communiquer entre le socle de chargement et le téléphone pour améliorer l’efficacité de la charge. »

50% de batterie en 30 minutes !

Ainsi, la technologie Warp Charge 30 Wireless de OnePlus pourra (selon OnePlus) recharger 50 % de la batterie en seulement 30 minutes, et ce jusqu’à 30 watts, en utilisant une technologie de convertisseur à pompe de charge isolée. Evidemment, on imagine que ce socle de recharge sera vendu séparément, mais OnePlus se veut on ne peut plus fier d’apporter aux utilisateurs « une nouvelle expérience de chargement rapide et sans compromis« .

Mais pourquoi avoir autant tardé à proposer la recharge sans-fil chez OnePlus ? A cette question, Pete Lau, le CEO de la marque, apporte une réponse on ne peut plus claire : « Les nouvelles technologies ne sont implémentées sur nos produits qu’après avoir été méticuleusement testées afin d’atteindre une expérience utilisateur supérieure. Après 3 ans de R&D, nous sommes fiers d’enfin apporter à nos utilisateurs l’une des technologies de recharge sans fil parmi les plus rapides du monde. »

Rendez-vous dans quelques jours donc pour tout savoir concernant la date de lancement et le prix de ces nouveaux OnePlus 8, sans oublier évidemment les tests complets des smartphones qui arriveront eux aussi très prochainement sur Presse-Citron.