Oppo dévoile le premier smartphone avec une caméra sous l’écran

Si les écrans percés et les caméras rétractables semblent remplacer peu à peu la traditionnelle encoche, star de 2018, certains constructeurs souhaitent encore aller plus loin pour trouver une nouvelle innovation. C’est le cas d’Oppo, constructeur chinois qui a fait part de ses ambitions dans le secteur à l’occasion du MWC de Shanghai. Il s’agit d’une première mondiale.

OPPO's brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta — OPPO India (@oppomobileindia) June 26, 2019

Oppo versus Xiaomi, qui sera le premier ?

En effet, Oppo est désormais le premier constructeur qui a dévoilé un smartphone dont la caméra est placée directement sous l’écran plutôt que dans une encoche ou un autre système similaire. La firme avait évoqué le projet lors du MWC qui se tient actuellement à Shanghai, une promesse qui semble tenue puisque le téléphone en question est actuellement fonctionnel.

Dans un tweet partagé ce jour, Oppo indique que la caméra placée sous l’écran dispose bel et bien d’une qualité « qui rivalise avec les smartphones actuels sur le marché aujourd’hui ». En conséquence, ce dispositif pourrait impacter la qualité des selfies, mais la firme prévoit d’améliorer celle-ci à l’aide d’algorithmes sur lesquels elle travaille encore. Comme le montrent les photos de la marque chinoise, le résultat est assez convaincant, puisque la caméra se veut particulièrement discrète. Oppo tient à préciser que l’écran n’est pas affecté par ce nouveau dispositif.

The algorithms behind our USC technology showcased at #MWC19 include haze removal, HDR and white balance resulting in a bezel-less phone, yet with a selfie camera that rivals current smartphones in the market today. #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/yTpWgIMLmA — OPPO (@oppo) June 26, 2019

Malgré tout, l’on ne sait pas encore à quelle date Oppo prévoit de dévoiler son smartphone avec sa caméra sous l’écran. Jusqu’ici, le constructeur chinois a seulement évoqué « un avenir proche ». Cependant, la firme semble assez confiante, laissant à penser que rien ne devrait perturber un lancement dans les semaines et les mois à venir. Et ce contrairement à d’autres constructeurs ayant plus de mal à respecter leur délai leur de la présentation d’une nouvelle innovation. L’on pense bien évidemment à Huawei et Samsung, deux constructeurs qui ont été dans l’obligation de repousser la sortie de leur smartphone pliable respectif.

D’autre part, il est intéressant de noter que Xiaomi a déjà évoqué un projet similaire il y a quelques semaines, si bien que les deux constructeurs devraient s’affronter pour être le premier sur le marché. Sa date de sortie n’a pas encore été évoquée pour l’instant.