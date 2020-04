Oppo dévoile ses A52 et A72, ils arrivent en Europe

Il y a quelques semaines, Oppo a fait sensation en présentant son Find X2 Pro. Selon l’application de benchmark par excellence AnTuTu, le Oppo Find X2 Pro le portable le plus performant du moment, et a battu le record de l’app en affichant un score de 637 099. Il a fait mieux que l’ASUS ROG Phone 2 qui détenait un score de 507 284.

Aujourd’hui, le constructeur chinois est de retour avec l’Oppo A52 et A72. Ils seront disponibles en France, cependant le prix en euros n’est pas encore connu. Nous savons simplement que le A52 sera à 1600 CNY en Chine (environ 210 euros sans taxes européennes et autres). Impossible non plus de donner une date précise de lancement, comme toujours ils arriveront en Allemagne pour ensuite couvrir toute l’Europe.

L’Oppo A52 et l’A72 opteront tous deux pour un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 1080p+. Côté performance ils embarquent tous les deux une puce Snapdragon 665 couplée à 4Go de RAM. Les quatre capteurs photo à l’arrière ainsi que le lecteur d’empreintes digitales sur le côté ajoutent un véritable plus à ces smartphones. Sans oublier qu’ils embarquent une batterie de 5000 mAh ainsi qu’une recharge rapide 18W.

Jusqu’à présent, on ne parvient pas à voir clairement les différences entre les deux modèles. Pour faire simple, le capteur photo principal du A72 est de meilleure qualité (48 MP contre 12 MP pour le A52). Concernant les trois autres capteurs ils sont les mêmes sur les deux smartphones : un capteur ultra-large de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Les capacités de stockage sont deux fois plus élevées chez le A72 avec 128 Go intégrés, sans oublier la possibilité d’ajouter du stockage grâce à une carte SD. Les deux nouveaux smartphones de chez Oppo seront sous Color OS 7.1, basé sur Android 10 dès leur commercialisation.