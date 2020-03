Le Oppo Find X2 Pro explose tous les records de performances

Alors que les craintes concernant le coronavirus ont poussé le MWC à annuler son édition 2020, Oppo a tout de même tenu à présenter son Find X2 Pro. Vendredi dernier, le marché a pu découvrir ce smartphone lors d’un keynote organisée avec quelques journalistes. Avec le Find X2 Pro, Oppo a tout misé sur l’innovation plutôt que sur le rapport qualité prix. En effet, ce smartphone est commercialisé à 1 199 euros.

Le moins que l’on puisse dire, le paris est réussi pour Oppo qui a proposé le smartphone le plus puissant selon l’application de benchmark largement utilisée et reconnue : AnTuTu. Le principe de cette application est assez simple, elle permet d’analyser les performances du smartphone afin de lui délivrer un score. Jusqu’à présent, le record était détenu par le ASUS ROG Phone 2 avec un score de 507 284. Aujourd’hui, le Oppo Find X2 Pro a complètement explosé ce score en atteignant 637 099 sur AnTuTu.

Cette performance incroyable permet de constater la véritable évolution entre la Snapdragon 855+ et la Snapdragon 865. Pour faire simple, la plupart des smartphones actuels équipés de la Snapdragon 865 dépassent le score de 600 000 points sur AnTuTu. Évidemment, la puissance du processeur n’est pas le seul critère qui permet au Oppo Find X2 Pro d’obtenir un tel score. Ce smartphone possède également une excellente mémoire vive de 12Go allié à sa mémoire flash UFS 3.0 de 512 Go. Grâce à ces facteurs, le petit dernier de chez Oppo parvient à assurer une très bonne expérience utilisateur avec des performances rapides et régulières.

En ce qui concerne les autres spécificités de ce téléphone, le Oppo Find X2 Pro embarque un superbe écran QHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par ailleurs, il s’agit du premier smartphone de cette gamme qui a les capacités de supporter une résolution d’écran QHD+ avec un tel taux de rafraîchissement.