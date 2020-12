Oppo imagine un smartphone avec un module caméra détachable

L’idée du smartphone modulaire n’est pas nouvelle. Cependant, toutes les initiatives qui ont tenté de populariser ce type d’appareil ont échoué. Par exemple, Google a déjà tenté de lancer une gamme de smartphones modulaires par le biais du projet Ara, mais celui-ci a finalement été abandonné. LG a aussi lancé une gamme de smartphones pour laquelle, l’utilisateur peut acheter des « modules » pour avoir plus de fonctionnalités. Mais finalement, cela n’a pas cartonné.

Et aujourd’hui, nous apprenons que la marque chinoise Oppo a également un brevet décrivant un smartphone dont le module caméra sur le dos serait détachable. Quel serait l’intérêt ? Cela pourrait aider le constructeur à proposer des smartphones sans bordures et sans encoche, car pour prendre un selfie, l’utilisateur détacherait le module caméra, puis pointerait ce module vers son visage.

Le smartphone modulaire façon Oppo ?

Pour que cela soit possible, ce module caméra serait doté d’une batterie, et pourrait communiquer avec le smartphone via une connexion sans fil. L’idée serait ne serait donc pas, a priori, d’étendre la durée de vie de l’appareil grâce au module, mais plutôt de proposer une nouvelle solution pour la conception des smartphones à écran sans bordures.

Cependant, il est toujours possible qu’Oppo propose aussi la possibilité d’upgrader un smartphone en achetant un module caméra plus performant, ou de remplacer ce module si celui-ci est endommagé (au lieu d’acheter un nouveau smartphone).

Néanmoins, il est à rappeler qu’actuellement, il ne s’agit que d’un brevet, et non de la présentation d’un futur produit. Les entreprises comme Oppo, avec un énorme budget de R&D, peuvent avoir de très nombreuses propriétés intellectuelles qu’elles n’utilisent pas. En tout cas, connaitre les brevets de cette entreprise permet d’avoir une idée des technologies imaginées par ses ingénieurs.

Oppo prépare le lancement de ses prochains smartphones premium

Actuellement, Oppo fait partie des marques les plus innovantes, en particulier en matière de design et de recharge rapide. Alors qu’autrefois, il s’agissait d’une « petite » marque chinoise qui ne se focalisait pas sur les grandes villes de l’Empire du Milieu, celle-ci est petit à petit montée en gamme, s’est attaquée au marché mondial, et a augmenté ses dépenses en recherche et développement.

Actuellement, Oppo propose des smartphones comparables à l’iPhone ou aux Galaxy S de Samsung. Et le constructeur a déjà indiqué que ses prochains modèles haut de gamme, la nouvelle série Find X, utilisera le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Comme le processeur A14 Bionic d’Apple, le Snapdragon 888 est gravé en 5 nm, ce qui permet de doper les performances et l’efficacité énergétique.

« Si les dernières années ont consisté à faire de la 5G une réalité, il s’agit maintenant de réaliser l’énorme potentiel de la 5G. La dernière plate-forme mobile Snapdragon 888 5G de Qualcomm Technologies offre d’énormes améliorations à l’expérience de la 5G, de l’imagerie et de l’IA. Nous sommes ravis d’être l’un des premiers à sortir un smartphone phare avec Snapdragon 888 au premier trimestre 2021. Nous sommes convaincus que la prochaine série Find X offrira une expérience globale extraordinaire aux utilisateurs du monde entier », a indiqué Alen Wu, vice-président chez Oppo.