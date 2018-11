Peu après avoir présenter officiellement le Oppo Find X, la marque chinoise a dévoilé deux nouveaux modèles, à savoir le Oppo RX17 Pro ainsi qu’un second modèle plus axé milieu de gamme, le Oppo RX17 Neo. Lors de la conférence, l’entreprise a indiqué que la lettre R était une référence aux mots « Real, Revolution and Reform » tandis que le X rappelait le terme « Extraordinary ».

Le Oppo RX17 Pro dispose d’une double batterie

Concernant la fiche technique du Oppo RX17 Pro, le smartphone dispose d’un SoC Snapdragon 710, ainsi que d’un capteur sous l’écran, similaire au Huawei Mate 20 Pro et au OnePlus 6T. Il est également doté de 6 Go de RAM pour 128 Go d’espace de stockage et fonctionne sous ColorOS 5.2, un dérivé du traditionnel OS Android.

L’élément particulièrement intéressant est le fait que le nouveau smartphone propose une double batterie de 1850 mAh, soit un total de 3700 mAh. Compte tenu du fait que l’appareil est compatible avec la technologie de charge rapide d’Oppo, il est possible de charger son téléphone à 40% en seulement 10 minutes, pour une charge complète en 40 minutes.

Pour ce qui est du design du Oppo RX17 Pro, le smartphone bénéficie d’un écran AMOLED de 6,4 pouces de 2340×1080 pixels. Il profite également d’une protection de verre Gorilla Glass 6. De façon globale, le dernier né d’Oppo partage plusieurs caractéristiques avec son concurrent OnePlus, qui a récemment dévoilé le 6T (pour rappel, les deux marques sont liées par des investisseurs communs). En effet, les deux appareils proposent la même taille, un capteur d’empreintes sous l’écran, une technologie de reconnaissance faciale, une encoche fine en forme de goutte d’eau et un dos en verre. Néanmoins, le OnePlus 6T dispose d’un Snapdragon 845, actuellement considéré comme l’un des meilleurs du marché.

Cependant, le smartphone d’Oppo mise particulièrement sur les capacités de ses trois capteurs photo arrières qui proposent l’OIS (pour Optical Image Stabilization) ainsi que l’AI Ultra-clear, un système qui permet de prendre des photos de nuit en haute qualité. Selon la marque, l’appareil peut identifier environ 864 scènes mixtes pour 23 scènes indépendantes. L’ouverture focale peut se faire automatiquement jusqu’à f1.5/f2.4 selon les conditions d’éclairage. Plus globalement, le smartphone est équipé d’un capteur principal Sony IMX362 de 12 Mpx. Le smartphone dispose également d’un capteur avant de 25 Mpx et d’un capteur IMX576 Sony avec une ouverture de f/2,0 équipé d’un support HDR en temps réel.

Le Oppo RX17 Neo, un smartphone milieu de gamme

Pour ce qui est du Oppo RX17 Neo, il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces pour un SoC Snapdragon 660, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 3600 mAh. Le double capteur arrière embarque 2 Mpx et 16 Mpx pour une caméra avant de 25 Mpx. Il ne dispose pas de la technologie de charge SuperVOOC. Là où le concurrent du Oppo RX17 Pro est le OnePlus 6T, le rival du Oppo RX17 Neo est le Honor Play.

Le Oppo R17 Pro est proposé en vert émeraude et en violet néon dès 599 euros. Le Oppo RX17 Neo existe en rouge moka et bleu astral, il sera vendu dès 349 euros.

Les précommandes débutent le 9 novembre et les smartphones seront à la vente dès le 16 novembre.