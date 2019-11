OPPO Reno 3 : à quoi faut-il s’attendre ?

Des informations sur l’OPPO Reno 3, fuitent déjà sur la toile. Cette semaine, c’est le site TechRadar qui publie la fiche technique présumée de ce modèle. Comme ses prédécesseurs, l’OPPO Reno 3 aurait une caméra pop-up en forme d’aileron, un mécanisme qui est devenu la marque de fabrique de cette gamme. Pour rappel, les caméras pop-up permettent d’avoir des écrans sans bordures et sans encoche, comme sur le OnePlus 7 Pro.

L’appareil devrait avoir un écran AMOLED de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080), et un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Un nouveau « flagship killer » ?

Pour le processeur, il faudrait s’attendre à un SoC Qualcomme Snapdragon 735. Ce processeur n’est pas encore sorti, mais logiquement, il devrait s’agir d’un SoC pour smartphone de gamme intermédiaire, avec des caractéristiques qui étaient autrefois réservées aux appareils premium.

Sur l’OPPO Reno 3, le Snapdragon 735 serait accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go et d’une mémoire interne de 128 Go ou de 256 Go.

Et comme la plupart des appareils similaires, l’OPPO Reno 3 aurait un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran.

OPPO devrait également proposer une configuration intéressante en ce qui concerne les caméras. En effet, d’après les fuites relayées par TechRadar, l’OPPO Reno 3 aurait trois caméras sur le dos : un capteur principal de 60 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il pourrait y avoir une caméra de 32 mégapixels.

En ce qui concerne la batterie, celle-ci aurait une capacité de 4 500 mAh. L’OPPO Reno 3 serait aussi compatible avec le système de recharge rapide VOOC 4.0 30W. Et le plus important est que l’OPPO Reno 3 devrait supporter la 5G.

Mais bien entendu, étant donné que cette fiche technique (présumée) a été publiée par une source non officielle, les pincettes sont encore de rigueur. Et pour le moment, on ne sait pas quand OPPO pourrait officialiser ce modèle.