Oppo Reno Ace : le smartphone qui se charge à 100 % en 30 minutes

À défaut de batteries qui permettent aux smartphones d’avoir plus d’autonomie sans ressembler à des briques, les constructeurs ne cessent d’améliorer les systèmes de charge rapide. Et dans ce domaine, la marque chinoise OPPO est très avancée.

Preuve en est, le Reno Ace, un nouveau modèle présenté par OPPO, peut se charger à 100 % en seulement 30 minutes. Pourtant, la batterie de l’appareil, de 4 000 mAh, est plus grande que celle d’un Galaxy Note 10, mais plus petite que celle d’un Galaxy Note 10+. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, cela est possible grâce à sa technologie 65W SuperVOOC. Mais dans le cas où vous n’auriez pas le chargeur d’OPPO à portée de main, l’appareil est aussi compatible avec les technologies USB-C Power Delivery et Qualcomm Quick Charge.

Un concurrent du OnePlus 7 T ?

Pour le reste de la fiche technique, on est sur une configuration haut de gamme, avec quelques éléments qui pourraient rappeler la fiche technique du OnePlus 7T. L’OPPO Reno Ace utilise un SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, a un écran 90Hz AMOLED (6,5 pouces, résolution de 2,400 x 1,080 et encoche en forme de goutte d’eau), ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Sur le dos, on a 4 caméras, dont un capteur principal de 48 mégapixels et une téléphoto de 13 mégapixels.

Malheureusement, l’appareil n’est pour le moment annoncé que pour le marché chinois, où la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera l’équivalent de 381 euros, et la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 484 euros.

Néanmoins, on rappelle que la marque OPPO est déjà présente en France. De ce fait, on pourrait espérer que ce nouveau modèle arrive plus tard dans l’Hexagone.

D’un autre côté, d’autres marques devraient proposer des vitesses de charge similaires, ou même supérieures. Xiaomi, par exemple, développe déjà un système de charge rapide 100W qui permettrait de charger une batterie de 4 000 mAh comme celle de l’OPPO Reno Ace en 17 minutes.