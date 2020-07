Oppo s’apprête à officialiser sa seconde montre connectée, sous Wear OS

Si vous suivez l’actualité Oppo, vous savez sûrement que le constructeur chinois a présenté sa première smartwatch au début de l’année. Uniquement disponible en Chine, cette montre est basée sur Android. Aujourd’hui, la société revient sur le devant de la scène en évoquant l’arrivée d’un nouveau produit wearable, sans trop en dire, basé sur Wear OS. Pour le moment, nous ne disposons que d’un GIF promotionnel pour découvrir cette nouvelle montre connectée.

Selon les premières informations, il semblerait qu’elle ressemble beaucoup à la première version, qui on s’en rappelle ressemblait étrangement à une Apple Watch. Si cette montre sous Wear OS ressemble véritablement à la version précédente, elle sera probablement dotée d’un écran AMOLED, d’une eSIM pour les appels LTE et cellulaires, d’un système de surveillance du rythme cardiaque et d’une résistance à l’eau allant jusqu’à 3ATM (ou 5ATM sur un modèle plus grand).

Plus que quelques jours à patienter.

Côté prix, la montre connectée Oppo actuellement disponible à la vente est à 1 499 yuans (environ 220 dollars) pour la version plus petite, et va jusqu’à 2 999 yuans (environ 260 dollars). Ces prix extrêmement bas permettent à Oppo de séduire un large public uniquement en Chine pour le moment. Selon le constructeur chinois, nous devrions en savoir dès le 31 juillet prochain, que ce soit le prix, la disponibilité, ainsi que les véritables caractéristiques techniques. Pour ceux qui envisagent de s’offrir une montre connectée, nous vous conseillons vivement de patienter encore un peu pour voir ce que nous réserve Oppo.

Oppo, comme Vivo, OnePlus et Realme, appartient à BBK Electronics. Cette multinationale chinoise a un objectif principal qui consiste à proposer des batteries de smartphones ultras performantes. Dernièrement, Oppo a présenté une recharge 125W capable de redonner 100% de la batterie de votre smartphone en seulement 15min. Vivo propose également d’excellentes batteries, sans parler de OnePlus qui survole largement la concurrence sur le marché européen, à ce propos.