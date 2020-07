Oppo : une recharge 125W pour regonfler votre smartphone en 15 minutes !

Le chinois Oppo propose déjà une solution de recharge rapide, avec sa technologie SuperVOOC 2.0 65W. Cette dernière permet en effet de regonfler à 100% une batterie de 4000 mAh en seulement 30 minutes. De quoi simplifier la vie de tous ceux qui prennent parfois le soin de brancher leur smartphone quelques minutes le matin, espérant passer miraculeusement de 15 à 100% de batterie le temps de se brosser les dents…

Du côté de chez Oppo, on a visiblement décidé d’aller encore plus loin, plus vite, puisque le groupe va présenter cette semaine une nouvelle solution de recharge. Le 15 juillet, Oppo va en effet lever le voile sur une nouvelle technologie, qui permettra de recharger à la vitesse de 125W. Cette dernière devrait permettre de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en seulement 15 minutes.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020