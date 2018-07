Oppo : les smartphones R15 Pro et A3 en France, via Fnac Darty

Oppo débute la commercialisation de ses smartphones R15 Pro et A3 en avant-première dans les enseignes Fnac et Darty.

Les premiers smartphones Oppo chez le groupe Fnac Darty

Il y a quelques jours maintenant, le chinois Oppo officialisait son arrivée en France, avec notamment l’annonce d’un nouveau modèle, le Find X. Aujourd’hui, Oppo poursuit son développement européen en annonçant un partenariat avec le groupe Fnac Darty pour la pré-commercialisation de ses deux nouveaux smartphones R15 Pro et A3.

Le groupe Fnac Darty est un acteur incontournable du secteur de la téléphonie mobile en France, avec une large sélection proposée notamment dans les espaces et les enseignes dédiées « Fnac Connect ». Via ce partenariat, la marque Oppo espère évidemment bénéficier de la puissance omnicanale du groupe, à travers le maillage territorial des deux enseignes, présentes dans 510 magasins en France. Bien sûr, le groupe va également permettre aux clients d’Oppo de bénéficier des conseils avant-vente et du suivi après-vente propres au distributeur.

Ainsi, les nouveaux smartphones Oppo R15 Pro et l’Oppo A3 sont disponibles en pré-commande depuis le 11 juillet dans les enseignes Fnac et Darty, et seront proposés à la vente dès le 16 juillet sur les sites, et à compter du 18 juillet en magasins. « En complétant notre gamme, nous cherchons à répondre aux attentes des consommateurs européens qui ne veulent pas faire d’impasse concernant l’usage de leurs mobiles. L’Oppo R15 Pro et l’Oppo A3 sauront satisfaire des consommateurs exigeants en matière de design et de technologie« , explique Jared Yang, CEO d’Oppo Mobile France. « Nous sommes également ravis de pouvoir compter sur le soutien du réseau Fnac Darty, pour la commercialisation en avant-première de nos modèles en France« .

D’un côté, le smartphone Oppo R15 Pro se veut un terminal doté d’un large écran de 6,28 (avec un ratio d’affichage de 89%), animé par un processeur SnapDragon 660 couplé à 6 Go de RAM, sans oublier 128 Go de mémoire interne. Oppo promet également une autonomie digne de ce nom, ainsi qu’une section photo premium, composée d’un double système 16 + 20 mégapixels à l’arrière, et une caméra frontale de 20 mégapixels. Un Oppo R15 Pro qui sera décliné en Violet Cosmique et en Rouge Rubis, et affiché à 649 euros.

En ce qui concerne l’Oppo A3, on retrouve ici un smartphone doté d’un écran 6,2″ en qualité Full HD, avec un ratio de 88%. On y retrouve là encore un système composé de deux capteurs, avec un module de 16 mégapixels, couplé à un module de 8 mégapixels. On y retrouve également 128 Go de mémoire interne, avec 4 Go deRAM. Un smartphone qui se veut le compagnon idéal d’une cible jeune et connectée à la recherche d’un mobile aux technologies abouties. Il sera proposé en deux coloris, Diamond Black et Moonlight Silver, au prix de 299 euros.