Oppo : en 2021, une batterie qui passe de 0 % à 100 % en 20 minutes ?

Aujourd’hui, à défaut d’utiliser de nouvelles technologies qui permettraient aux batteries de stocker plus d’énergie pour le même volume, les fabricants de smartphones optimisent le temps de charge. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de charger leurs smartphones le plus rapidement possible lorsque ceux-ci sont à 0 % de batterie. Et dans ce domaine, Oppo fait partie des marques les plus innovantes. Lors de notre test du dernier flagship de la marque chinoise, l’Oppo Find X2 Pro, nous avons conclu que l’appareil peut être chargé à 50 % à 75 % en seulement 10 minutes, puis passer à 90 % en 30 minutes et à 100 % en moins de 40 minutes. Cela est possible grâce à un système de recharge rapide à 65 W.

Oppo, l’un des champions de la recharge rapide ?

Et actuellement, Oppo serait en train de préparer une nouvelle version de son système de recharge rapide SuperVOOC. D’après le site GSMArena, qui relaie des rumeurs qui circulent sur le réseau social chinois Weibo, cette nouvelle version du SuperVOOC permettrait d’avoir un taux de 80W. Et cela permettrait de charger un smartphone à 100 % en l’espace de 20 minutes. Malheureusement, la technologie ne serait disponible qu’en 2021.

Bien entendu, étant donné que ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celle-ci est encore à considérer avec prudence. Cependant, il est à noter que ce n’est pas la première fois que les médias évoquent la recharge rapide à 80W d’Oppo. En effet, cette technologie était déjà évoquée par des rumeurs au mois de janvier. Si Oppo lance cette recharge rapide à 80W, cela risque d’encore plus embarrasser certains acteurs qui sont un peu à la traine dans ce domaine, comme Apple. Dans notre test de l’iPhone 11 Pro, nous indiquions que pour charger cet appareil à 100 % avec le chargeur 18W livré dans la boite, il faut compter environ une heure et quarante minutes (en revanche, pour l’autonomie, Apple a fait de gros efforts).

Oppo est également très avancé en matière de recharge sans fil. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, l’Oppo Ace 2 qui a été officialisé au mois d’avril utilise un socle de recharge sans fil qui permet de charger l’appareil à 100 % en moins d’une heure grâce à un taux de 40W.