Oppo : un zoom x10 au Mobile World Congress 2019

Oppo passe à la vitesse x10

Le groupe Oppo a tenu à officialiser durant sa conférence « Future Technology Communication« , sa toute nouvelle technologie de zoom x10. Une technologie qui sera présentée en détail à l’occasion du Mobile World Congress 2019 de Barcelone, et qui est d’ores et déjà prête pour la production de masse annonce le constructeur.

Une technologie basée sur un triple appareil photo composé notamment d’un ultra-grand angle, qui dispose d’une distance focale équivalente à 15,9 mm, et qui lui confère une capacité de prise de vue grand angle unique. En complément, le téléobjectif, avec sa distance focale équivalente à 159 mm, combinée à une structure originale de lentilles positionnées en miroir, qui rend possible un zoom à grande capacité, permet de prendre des photos de haute qualité à grande distance. A cela s’ajoute l’appareil photo principal, qui promet « une qualité photo optimale » selon Oppo.

Tout ce beau monde fonctionne bien sûr de manière simultanée, en se relayant jusqu’au zoom x10. A noter qu’Oppo proposera également une double stabilisation d’image optique (OIS), sur les caméras standard et sur le téléobjectif. Oppo annonce avoir mis au point une « structure périscopique« , qui permet une véritable économie d’espace, mais aussi l’intégration d’un composant optique plus grand dans le téléphone, tout en conservant un châssis fin et léger. C’est d’ailleurs cette technologie qui permet au téléphone d’embarquer un téléobjectif.

Pour ceux qui craignent le côté fragile de cette nouvelle technologie, Oppo promet avoir utilisé les tests de chutes du secteur pour s’assurer de la fiabilité de son module caméra. « Le prisme a donc subi deux phases de tests de chutes. Chacune comprenait 10 000 chutes sur l’avant et sur l’arrière, puis 2 000 autres sur les quatre côtés restants, soit un total de 28 000 chocs » annonce ainsi le géant chinois. Reste à savoir maintenant quel sera le premier terminal Oppo à intégrer cette nouvelle technologie. Réponse très bientôt.