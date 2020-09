Où acheter la manette DualSense PS5 et les accessoires pour la PlayStation 5 ?

Il y a quelques heures, Sony lancer son Showcase PS5. Une vidéo en direct de 40 minutes pour découvrir de nouveaux jeux pour la console next-gen du constructeur japonais et dont le grand final était le reveal du prix, de la date de sortie et du lancement des précommandes de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition !

La PS5 et la PS5 Digital sont donc déjà disponibles en précommandes et c’est au tour de la manette DualSense ainsi que des différents accessoires d’être disponibles afin de pouvoir compléter votre expérience. Voici un petit guide pour pouvoir trouver votre bonheur facilement et être prêt pour le 19 novembre 2020 ! Où acheter les accessoires PS5 officiels ? Vous allez tout savoir !

Acheter la Manette PS5 : DualSense Il s’agira sans aucun doute d’un des accessoires les plus excitants de cette PlayStation 5. La manette PS5 DualSense sera bien plus qu’une manette et proposera une expérience de gaming hors du commun avec sa technologie haptique, ses gâchettes adaptatives et le son audio 3D. La manette sera disponible dès le 19 novembre 2020 au moment du lancement de la PS5. Vous pouvez d’ores et déjà acheter la DualSense PS5 au meilleur prix. Manette PS5 DualSense au meilleur prix Prix de base : 69 € Cdiscount 69 € Consultez l'offre *Les prix sont actualisés en direct, en fonction du stock disponible.

Acheter le Casque PS5 : Pulse 3D Vivez une expérience fluide et incroyable grâce au casque conçu spécialement le son 3D sur les consoles PS5. La nouvelle version casque-micro sans fil Pulse arrive dans sa version 3D. Le Pulse 3D est équipé de deux microphones à réduction de bruit de fond, de la charge USB Type-C, et d’un accès facilité aux commandes. Le casque est équipé de la technologie Tempest 3D AudioTech, il est idéal pour s’associer aux technologies de la console PS5 pour vous plonger dans des univers sonores immersifs où vous aurez l’impression que les sons viennent de toutes les directions. Si vous voulez acheter le casque PS5, c’est par ici : ACHETER LE CASQUE PS5 : PULSE 3D (CDISCOUNT)

Acheter la caméra HD PlayStation 5 Chaque nouvelle génération de PlayStation à le droit à sa caméra. Et il y en a eu du parcours de réalisé depuis l’Eye Toy Play sur PlayStation 2. En 2020, sur PS5, c’est la toute nouvelle caméra HD qui sera disponible dès le 19 novembre 2020 à la sortie de la console. Au programme, une caméra équipée de deux lentilles pour capturer en 1080p et d’un support intégré pour être positionnée directement sur votre téléviseur. La Caméra HD fonctionne avec les outils de suppression de l’arrière-plan directement avec votre console PS5 pour vous mettre en pleine lumière. Elle vous permettra de créer rapidement un enregistrement ou une diffusion de vous-même et de votre gameplay grâce à la touche Create de votre manette sans fil DualSense. Si vous voulez acheter la caméra PS5, c’est par ici : ACHETER LA CAMÉRA HD PS5 (CDISCOUNT)

Acheter la station de recharge manettes PlayStation 5 Après tant d’années d’attente pour cette fameuse PlayStation 5… Il y a de grandes chances pour que vos manettes DualSense ne tiennent pas la cadence face à vos nombreuses heures de jeu ! Pas de panique, dès le lancement de la PS5 le 19 novembre 2020, les stations de recharge officielles de Sony seront disponibles pour vous permettre une recharge rapide de vos manettes. Si vous voulez acheter la station de recharge pour manette PS5, c’est par ici : ACHETER LA STATION DE RECHARGE MANETTE DUALSENSE PS5 (CDISCOUNT)

Acheter la station de recharge manettes PlayStation 5 En plus d’être votre nouvelle console next-gen pour vos futurs jeux, la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition seront également de belles machines high-tech vous permettant de profiter de nombreux contenus multimédias. Si vous avez envie de profiter de Netflix, YouTube, Disney+ ou encore de vos Blu-Ray comme il se doit.. La télécommande multimédia PS5 sera idéale pour vous ! Pour acheter la télécommande PS5, c’est par ici 😡 ACHETER LA TÉLÉCOMMANDE PS5 (CDISCOUNT)

Tous ces produits sont les accessoires officiels disponibles pour le lancement de la PS5. On le rappelle, que ce soit pour la PlayStation 5 ou la Digital Edition, il n’y a qu’une manette dans la boite de la console.