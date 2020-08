Où acheter le DJI Osmo Mobile 4 au meilleur prix ? Guide

Le marché des stabilisateurs pour smartphone a pris en popularité depuis que DJI a lancé l’année dernière son Osmo Mobile 3, bien plus compact, léger et fonctionnel que ses deux prédécesseurs. Pour sa dernière génération, la marque chinoise prend le même chemin. L’Osmo Mobile 4 conserve le même format, mais s’avère être encore plus pratique grâce à une nouveauté très bien pensée.

Les points forts du DJI Osmo Mobile 4 1️⃣ Une nouvelle fixation magnétique avec votre smartphone

2️⃣ Aussi compact et solide que l’Osmo Mobile 3

3️⃣ Toujours le meilleur stabilisateur smartphone du marché DJI réitère le succès de son dernier stabilisateur. L'Osmo Mobile 4, aussi appelé OM4 par la marque, jouit d'une nouvelle méthode de fixation du smartphone par aimant. L'essayer, c'est l'adopter !

Dès lors, où acheter le stabilisateur smartphone DJI OM4 au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu'il faut savoir dans notre guide d'achat.

Pourquoi acheter un DJI Osmo Mobile 4 ?

Les smartphones sont de plus en plus à même de pouvoir remplacer un appareil photo lors de départ en vacances ou de création de contenu sur internet. DJI continue de surfer sur cette vague, en proposant à ces différents usages un stabilisateur pour smartphone aux fonctionnalités repoussant vos capacités en vidéo. Il est la référence de son secteur, mais il est naturel de se poser la question de savoir pourquoi acheter le DJI Osmo Mobile 4, plutôt que son prédécesseur qui lui est assez semblable.

Le stabilisateur smartphone le plus pratique du marché

Les nouveautés ne sont pas nombreuses sur le nouveau modèle, mais acheter l’Osmo Mobile 4 permet d’accéder à la dernière méthode d’attache magnétique de DJI, qui offre un gain de rapidité et une installation beaucoup plus simple et pratique que sur l’Osmo Mobile 3. Oubliez l’ancienne attache à pince qui faisait perdre du temps à calibrer le smartphone avec le bras articulé du stabilisateur. Désormais, une simple bague magnétique vient se fixer sur le dos du smartphone, et s’aimanter directement à l’Osmo Mobile 4.

À l’achat du DJI Osmo Mobile 4, une seconde attache est disponible pour les nostalgiques de la pince classique. Mais là encore, les utilisateurs pourront la détacher du bras articulé (toujours avec une méthode magnétique) pour éviter qu’elle ne s’abîme en la rangeant. Au final, une fois plié, le DJI Osmo Mobile 4 paraît encore plus solide que son prédécesseur, sans perdre en aspect compact et en légèreté.

Bien plus qu’un stabilisateur : mode Timelapse, ActiveTrack

DJI profite de son expertise dans les drones et les stabilisateurs professionnels pour proposer une application mobile ouvrant le champ des possibilités à son utilisateur. Car l’Osmo Mobile 4 n’est plus qu’un simple stabilisateur, son utilisation va plus loin, en offrant plusieurs modes pour réaliser des vidéos que nous n’aurions pas pu faire aussi proprement à main levée.

Le mode ActiveTrack 3.0 permet par exemple de sélectionner un sujet dans notre cadre (un humain, un animal ou encore un objet) pour que le stabilisateur le suive sans le perdre de son cadre. Nous n’avons rien à faire de notre côté. Même chose pour le mode Timelapse. Votre smartphone ne le propose peut-être pas dans son application appareil photo classique, et DJI propose ici de faire des prises de vues en accélérées tout en ajoutant un petit mouvement de caméra à votre souhait. Le trépied est indispensable : ça tombe bien, il est livré de série.

Meilleur prix pour le DJI Osmo Mobile 4

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le DJI Osmo Mobile 4 au meilleur prix ?

Contrairement à son prédécesseur, l’Osmo Mobile 4 emporte avec lui l’ensemble des accessoires qui était auparavant proposé dans un pack « Combo ». Les équipements en plus sont un trépied, une housse de transport, un câble USB vers Type C (qui peut être utilisé pour recharger l’OM4 depuis une prise ou recharger le smartphone directement depuis la prise USB du stabilisateur prévue à cet effet). Les différents accessoires pour accrocher le smartphone sont disponibles dans le coffret, tout comme une dragonne.

DJI n’a pas l’habitude de proposer des bons plans réguliers sur sa gamme. Alors lorsque des périodes de promotions s’offrent à nous, le stock de ses produits s’écoule très vite. Dans le tableau comparatif des meilleurs prix du DJI Osmo Mobile 4 disponible ci-dessus, nous tenons à jour les différentes offres proposées par la marque et par les principales enseignes de commerce en ligne pour trouver le meilleur prix du DJI Osmo Mobile 4.