Où acheter le Google Pixel 4a au meilleur prix ? Guide

Il arrive à la fin de la carrière du Pixel 4 classique, mais devrait bien voler la vedette à son grand frère. Le nouveau Pixel 4a de Google a tout pour plaire avec son format compact, son écran bord à bord et son prix ultra-compétitif. OnePlus Nord et iPhone SE n’ont qu’à bien se tenir…

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Google Pixel 4a affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Google Pixel 4a pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Google Pixel 4a pas cher. Dès lors, où acheter le Google Pixel 4a au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’un des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Pourquoi acheter un Google Pixel 4a ?

Désormais, Google présente chaque année un nouveau smartphone, présenté généralement au cours du deuxième semestre. Mais la marque propose aussi l’année suivante une déclinaison moins chère, faisant l’impasse sur plusieurs équipements, mais qui a régulièrement le mérite de proposer des technologies plus à jour et une autonomie renforcée du fait de sa puissance plus limitée. Voici quelques-uns des avantages à l’achat du Google Pixel 4a.

Un smartphone plus compact avec un plus bel écran

Et oui, pour pouvoir faire des économies, Google a dû laisser de côté sa technologie permettant de contrôler l’écran sans le toucher, présente sur le Pixel 4. À sa présentation, le Pixel 4a ne disposait pas de cette ribambelle de capteurs 3D, ce qui a finalement été une excellente nouvelle. En effet, seule la caméra frontale est incrustée sur la face avant du smartphone et la dalle de l’écran a donc beaucoup plus de surface disponible. Le smartphone possède ainsi un écran plus bord à bord que son grand frère, un avantage esthétique indéniable.

Cet écran justement possède une diagonale de 5,8 pouces. C’est aussi compact qu’un iPhone 11 Pro, un format de plus en plus rare aujourd’hui et qui a le mérite d’offrir une prise en main excellente. Dans notre test du Google Pixel 4a, nous abordions justement ce point : le smartphone brille par sa taille mesurée, qui conviendra à tous ceux qui ne veulent pas investir dans un smartphone à plus de 6 pouces tout en ne faisant pas l’impasse sur les performances et l’autonomie.

Plus d’autonomie que le Pixel 4

Justement, performant et autonome, le Google Pixel 4a l’est. Son format compact a forcément dû limiter la taille de sa batterie, à 3140 mAh, ce qui reste tout de même bien plus élevé que les 2800 mAh du Pixel 4 classique (pourtant bien plus cher). L’utilisation d’un processeur Snapdragon 730, qui n’est pas aussi énergivore qu’une puce plus puissante permet de limiter la consommation d’énergie du Google Pixel 4a pour qu’il puisse offrir plus d’une journée de charge. En même temps, nous avons pu voir dans nos tests que la puce est largement suffisante pour faire marcher les applications ouvertes sur le smartphone, tout comme les jeux.

Pas cher et avec un bon appareil photo ?

Oui, Google arrive à se démarquer de ses concurrents (notamment le OnePlus Nord), en offrant à la fois un smartphone au prix mesuré et un appareil photo capable de sortir des clichés dignes des meilleurs. La gamme Pixel jouit toujours de son traitement logiciel à la pointe, et le Google Pixel 4a se limite toujours à un nombre de capteurs.

À l’arrière, seulement une lentille est disponible (contrairement à ce que le petit module carré pourrait laisser penser). De 12 MP avec un objectif d’une ouverture ƒ/1.7, la dotation paraît limitée sur le papier mais les prestations sont tout bonnement excellente. Les fonctionnalités logicielles sont les mêmes que sur le Pixel 4. Regardez plutôt notre cliché en pleine nuit des étoiles dans le ciel :

Meilleur prix pour le Google Pixel 4a

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Google Pixel 4a au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Google Pixel 4a pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

À l’heure actuelle, le meilleur prix du Pixel 4a est de 349,00 €. Ci-dessous, découvrez les meilleures offres pour acheter un Google Pixel 4a au meilleur prix.

Le Google Pixel 4a est disponible à la précommande depuis le 10 septembre. Suite à la crise sanitaire, le smartphone a pris du retard pour arriver et précommander le Google Pixel 4a sera l’occasion de le recevoir en priorité. Comme nous le disions dans notre test, « une telle qualité pour un appareil à 349€, c’est tout simplement du jamais vu sur le marché ». Le smartphone a beau arriver en même temps que le Pixel 5, il est très compétitif sur le marché et son écran bord à bord nous fait préférer le smartphone à son grand frère, le Pixel 4.