Test Google Pixel 4a : une petite bombe

J’attendais avec impatience de pouvoir faire ce test du Pixel 4a. Après un Pixel 3a étonnant, un Pixel 4 décevant pour son prix, le Pixel 4a arrive avec un prix bas, et un format ultra compact qui plaira (ou déplaira) en fonction des attentes.

Google change de stratégie. Après des Pixel 3, 3a et 4 déclinés en version XL, ce Pixel 4a se contente d’un seul format. Le géant semble vouloir simplifier son offre sur le milieu de gamme, et les progrès faits au niveau de l’écran permettent d’arriver à une dalle proche de celle du Pixel 3XL, dans un corps bien plus petit. La pandémie de coronavirus a entrainé plusieurs reports du Pixel 4a, qui arrivera finalement au mois d’octobre, avec des précommandes en septembre.

Comme le Pixel 3a, le Pixel 4a est un modèle bien plus abordable que sa version haut de gamme, et la concession principale est faite sur les matériaux et le SoC utilisé. La conséquence est directe : le Pixel 4a est lancé à 349€, un tarif très agressif.

La recette de Google qui propose avec ce Pixel 4a un smartphone abordable et une expérience fluide est-elle réussie ? Comble-t-il les défauts de ses prédécesseurs ? Faut-il patienter jusqu’au Pixel 5 ? Premiers éléments de réponses dans ce test du Google Pixel 4a.

Test du Pixel 4a et avis en vidéo

Nous avons décidé de vous lancer une nouvelle série de vidéos baptisée Take it/Leave it. Ce n’est donc pas une, mais deux vidéos que je vous propose pour le Pixel 4a, l’une se concentrant sur ses forces, l’autre sur ses faiblesses. Si le concept vous plaît, n’hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et partager votre avis sur ce Pixel 4a dans les commentaires. Pour le test complet du Pixel 4a, c’est sous les vidéos.

Design & Hardware

Comme pour la plupart de nos tests, commençons avec les caractéristiques techniques du Google Pixel 4a. Comme je l’expliquais, Google a choisi un SoC milieu de gamme, pour garder le prix du Pixel 4a sous les 400€. C’est donc le Qualcomm Snapdragon 730G qui a été choisi, et il est couplé à 6 Go de RAM et un GPU Adreno 618. Si ce n’est pas le processeur le plus puissant disponible pour Android, la navigation au quotidien s’avère fluide et agréable. Ne vous attendez cependant pas à faire tourner des jeux gourmands comme Fortnite, Asphalt 4 ou PUBG à plein régime.

Pour faire un parallèle avec le Pixel 4 (qui utilise un Snapdragon 855), le score sous Antutu Benchmark est de 264 000 sur le Pixel 4a vs 409 000 pour son prédecesseur. La vraie question porte sur la durabilité de cette combinaison SoC/RAM, mais je n’ai jamais eu de fermeture d’apps en tâche de fond, de ralentissement ou de freeze sur le Pixel 4a. Il est pour moi largement suffisant pour une majeure partie des utilisations potentielles. Si vous êtes un gamer, mieux vaut vous tourner vers un modèle comme le OnePlus Nord, qui surpasse ce Pixel 4a en terme de puissance.

Nouveauté appréciable par rapport aux autres Pixel, ce Pixel 4a propose 128 Go de stockage de base. C’est une vraie belle progression, sachant qu’il n’a jamais été possible d’ajouter une microSD. Il est également double SIM, avec une combinaison NanoSIM / eSIM. Cette technologie commence à être de plus en plus utilisée par les opérateurs français, vous pourrez donc avoir deux numéros de téléphone sur votre Pixel 4a.

Contrairement au Pixel 4, ce Pixel 4a embarque un port jack, et c’est l’un des tout derniers modèles à le faire. Si vous cherchez des écouteurs « True Wireless », les Pixel Buds sont parfaitement intégrés, et ils m’avaient impressionné pendant mon test. Autre détail agréable, le Pixel 4a propose un son stéréo, qui s’en sort plutôt bien.

Un des principal défaut sur les Pixel 3, 3a et 4 était leur écran. Si le Pixel 4 s’est déjà bien amélioré avec des contours plus fin et le Pixel 4a propose enfin une dalle avec un ratio taille/écran en phase avec ce qui se fait en 2020. Le capteur photo avant prend la forme d’un poinçon dans la partie supérieure gauche. Concession également, l’écran OLED de 5,7 pouces ne propose qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, contre 90 Hz sur le Pixel 4. Au quotidien, les animations de la version stock d’Android restent très fluides, et utiliser ce Pixel 4a est un vrai bonheur. Point important la luminosité est très bonne, même si ce n’est pas la meilleure du marché.

Le dos et le contour de ce Pixel 4a sont en polycarbonate, et l’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Si la prise en main est agréable, et que passer du verre au plastique ne me pose pas de problème (le Pixel 4a est très léger grâce à ça), le Gorilla Glass 3 est un point négatif. Cette technologie est censée protéger l’écran, mais c’est loin d’être la plus robuste. Je suis très précautionneux avec les smartphones que je teste, et j’ai déjà quelques rayures sur l’écran du Pixel 4a. Je vous conseille donc fortement d’acheter une vitre de protection pour ne pas avoir de mauvaise surprise. C’est un détail, mais les boutons sont assez bruyants…

On retrouve sur ce Pixel 4a un capteur d’empreinte digitale à l’arrière du smartphone. Il fonctionne très bien, et j’ai toujours aimé cette façon de déverrouiller mes smartphones. Comme il n’existe qu’une seule version de ce Google Pixel 4a, vous n’avez pas le choix du coloris. Je trouve le modèle noir proposé pour la France particulièrement réussi. Google a également annoncé la sortie d’un Pixel 4a 5G, qui sera présenté cet automne et vendu 499 euros.

Pour conclure cette partie du test du Google Pixel 4a, la prise en main est excellente. Le format compact lui permet d’être facilement utilisable à une main, et il est très léger. Le gain sur l’écran est non négligeable et l’absence de 90 Hz n’est pas dérangeante. Il m’a vraiment séduit pendant ce test, et si tout s’est révélé fluide à l’utilisation, je vais suivre de près son évolution. À ce prix de 349€, les choix techniques sur le Pixel 4a sont très intéressants.

Le Google Pixel 4a est une ode à la simplicité sous Android

Android Stock, un vrai plaisir

Deux fois par an, pour la sortie des smartphones Google, j’ai l’occasion de passer plusieurs semaines sur la version stock d’Android. Le constat est le même à chaque fois, avec une expérience très fluide, un design amélioré d’année en année, et une intégration logiciel/matériel parfaite. Le Google Pixel 4a sera forcement l’un des premiers modèles du marché à bénéficier de l’arrivée d’Android 11 à la rentrée. Comme il sort au mois d’octobre, vous l’aurez sous la dernière version.

Les nouveautés vont être nombreuses sous Android 11, et j’espère que des exclusivités réservées aux pays anglo-saxons comme la retranscription en direct des appels et contenus arriveront rapidement en France. J’ai pu tester le combo avec les Pixel Buds, et l’intégration de Google Assistant est de plus en plus poussée, rapide et interactive. L’argument principal des amoureux d’iOS, c’est la complexité d’Android. Je n’ai qu’un seul conseil : essayez un Pixel, et vous comprendrez.

Cette approche logicielle se retrouve sur l’expérience globale avec le Pixel 4a. C’est une ode à la simplicité sous Android. Si les personnalisations sont possibles, elles sont moins nombreuses que sur de nombreuses surcouches, et utiliser un Pixel est un jeu d’enfant.

La photo toujours au top

Même si le dos du Pixel 4a présente un bloc photo carré, il ne contient bien qu’un unique capteur de 12 Mpx. Pour rappel, le Pixel 4 proposait un double capteur, dont un zoom x2. Comme nous avions pu le constater avec le Pixel 3 XL, la différence entre les deux modèles est minime, même si le traitement est plus long avec les smartphones de la gamme « a » de Google.

En faisant ce test du Google Pixel 4a, j’ai ressenti exactement la même chose qu’avec les modèles précédents de la marque. Multiplier les capteurs c’est bien, mais le traitement joue beaucoup. Une nouvelle fois, le Pixel 4a et son unique capteur de 12 Mpx s’en sort parfaitement bien dans la plupart des situations. Il n’a pas de capteur ToF à l’arrière, mais réalise des excellents portraits. Il n’a pas de zoom intégré, mais la technologie de zoom numérique est performante. Il ne possède pas 64 ou 108 Mpx, mais les photos de nuits sont bluffantes, sans avoir recours au Pixel Binning.

En fait l’expérience photo du Pixel se rapproche plus de l’art informatique, que de l’art photographique. Nul besoin de maîtriser les concepts d’ouverture, de vitesse d’obturation ou d’ISO, vous prenez votre Pixel 4a, visez, et sortez une très belle photo. Point important, l’absence d’un SoC haut de gamme entraîne un traitement plus lent de l’image, qui peut prendre quelques secondes. Au global, je n’ai pas vu de différence de qualité majeure avec les clichés pris lors de mon test du Pixel 4, à l’exception du zoom, qui reste meilleur grâce au capteur dédié sur le modèle haut de gamme.

J’ai aussi eu l’occasion de tester le mode astrophotographie, et c’est un vrai bonheur. Si vous avez toujours voulu faire des clichés d’étoiles, écartez vous de la pollution lumineuse des villes, prenez un trépied, et patientez pendant 4 minutes. Ce cliché, prix en pleine nuit atteste des capacités du Pixel 4a. La forte lumière derrière la voiture était celle d’une lumière d’un village.

La qualité vidéo du Pixel 4a est très bonne, mais se contente de la 4K à 30 i/s ou du 1080p à 60 i/s. Un mode ralenti 1080p 4x (120 i/s) ou 720p 8x (240 i/s) est de la partie, tout comme la stabilisation vidéo. Au niveau du capteur avant de 8 Mpx, il s’en tire très bien, et le mode portait est aussi de bonne qualité.

Une telle qualité pour un appareil à 349€, c’est tout simplement du jamais vu sur le marché

L’important pour moi dans l’appareil photo d’un smartphone, c’est de lui faire confiance, et c’est une nouvelle fois le cas avec ce Pixel 4a. Une telle qualité pour un appareil à 349€, c’est tout simplement du jamais vu sur le marché. Si les deux critères dans l’achat d’un smartphone sont la photo et le format compact, il n’y a pas de concurrent qui arrive à la cheville du Pixel 4a.

J’ai hâte de découvrir les possibilités du Pixel 5, et de voir s’il intègre enfin un grand-angle à l’arrière, ce qui pourrait encore améliorer la palette des possibilités sur les Pixel. Mais Google confirme une fois de plus qu’il est le roi des photophones.

Autonomie du Google Pixel 4a : du mieux

L’autonomie du Pixel 4 était un frein total à l’achat. Sur le Pixel 4a, Google s’en sort bien mieux. Malgré une petite capacité de 3140 mAh, j’ai tenu largement la journée d’utilisation pendant ces deux semaines de test du Google Pixel 4a. Cette amélioration est sans doute due à un SoC moins énergivore que le 855, et des optimisations côté Google.

J’ai aussi constaté une belle amélioration au fur et à mesure de mon utilisation grâce au mode adaptatif. Petite déception, le chargeur fourni de 18w met 1h30 à recharger le Pixel 4a. La recharge sans-fil fait aussi partie des sacrifices de ce modèle. Sur ses concurrents, l’endurance sera meilleure sur le Xiaomi Mi 10 Lite, le Oppo Find X2 Lite, alors que l’iPhone SE est en retrait. L’autonomie du Pixel 4a est meilleure que celle du Pixel 4.

Reste maintenant à voir si l’arrivée d’Android 11 va encore améliorer cette autonomie, mais je la trouve déjà suffisante pour la plupart des utilisations. Le constat est au final le même que lors de mon test du Pixel 3a, les modèles milieu de gamme sont plus endurants que les Pixel haut de gamme.

Mon avis sur le Pixel 4a

Ce test du Pixel 4a a été un vrai plaisir. Les améliorations au niveau du design, une photo toujours excellente, une version Stock d’Android très agréable et ce format compact m’ont clairement séduit. Difficile de lui trouver des défauts, même si j’ai quelques doutes sur sa durabilité, entre le SoC et le Gorilla Glass 3. Pour mettre en perspective avec deux de ses concurrents directs qui sont passés entre mes mains, l’iPhone SE n’a pour lui que la puissance face à ce Pixel 4. De son côté, le OnePlus Nord est plus endurant, plus grand et plus puissant.

Plus le temps passe plus j’aime ce format compact, comme ça avait été le cas avec le Samsung Galaxy S10e. Je pense que le Pixel 4a est l’un des tout meilleurs choix sous les 400€, et qu’il est le meilleur photophone abordable. Mais il y a un hic.

Sa vraie faiblesse est certainement son lancement commercial. Google ayant dû reculer de plusieurs mois la sortie de ce Pixel 4a, il va être lancé à quelques jours de la présentation du Pixel 5. Les dernières rumeurs évoquent un Snapdragon 765G sur ce dernier, ce qui pourrait le rendre plus abordable que le Pixel 4. Le choix entre un Pixel 4a et un 5 pourrait donc être plus compliqué en fonction du placement tarifaire de ce dernier.

Si le Pixel 4a vous intéresse, il faudra patienter jusqu’au 10 septembre pour l’ouverture des précommandes, avec une livraison début octobre. Si vous avez la moindre question ou voulez nous donner votre avis sur le Pixel 4a, n’hésitez pas à échanger en commentaires.