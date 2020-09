Où acheter le Google Pixel 5 au meilleur prix ? Guide des précommandes

Pour la rentrée, Google a dévoilé son tout nouveau Pixel 5. Annoncé comme le nouveau roi de la photo, il a tout pour trouver le succès avec des caractéristiques équilibrées, un prix contenu et une expérience Android pure. Dès lors, où acheter le Google Pixel 5 au meilleur prix.

Dans notre guide comparatif du meilleur prix du Google Pixel 5 ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Google Pixel 5 pas cher. Nous récupérons les prix des meilleurs marchands français pour que vous sachiez, au jour le jour, où avoir le meilleur prix pour acheter le Google Pixel 5. Si vous hésitiez à acheter un Pixel 5, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau modèle !

Les raisons d’acheter un Google Pixel 5

Depuis quelques années, Google a pris l’habitude de présenter son nouveau smartphone haut de gamme au début du quatrième trimestre. Après l’annonce d’un modèle moins cher cet été (le Pixel 4a), la marque officialise son nouveau flagship, le Pixel 5. Ce dernier gomme les défauts présents sur le Pixel 4, et s’annonce largement meilleur. Cerise sur le gâteau, le Pixel 5 est moins cher que le Pixel 4, avec son prix public de 629€.

Un écran remarquable

La différence d’écran entre le Pixel 4 et le Pixel 5 est majeure. Sa dalle de 6 pouces propose une résolution FHD+, et le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Compatible HDR, il propose surtout un ratio taille/écran bien plus intéressant, grâce notamment à son capteur selfie minuscule. La partie esthétique du Pixel 5 est donc soignée.

Avec ses 6 pouces, il reste tout de même un smartphone compact, ce qui est une qualité des modèles Google en 2020, la marque ayant abandonné ses déclinaisons « XL ». Nouveauté au niveau du toucher, son boîtier est composé à 100% d’aluminium recyclé pour réduire son empreinte carbone.

Enfin une autonomie digne de son nom

C’est le plus grand défaut du Pixel 4 : l’autonomie. Google avait déjà fait des progrès notables sur son Pixel 4a, et le Pixel 5 est bien parti pour enfoncer le clou, avec sa batterie de 4 080 mAh. Google a aussi choisi de ne pas intégrer le processeur le plus puissant actuellement disponible, et a opté pour un Snapdragon 765G, qui a déjà fait ses preuves sur le OnePlus Nord par exemple. Couplé à ses 8 Go de RAM, vous n’aurez aucun mal à faire tourner toutes les applications disponibles.

Google a aussi présenté une nouveauté logicielle, qui vous permet de préserver au maximum la batterie pour les journées intensives d’utilisation. Il est aussi compatible avec la recharge sans-fil, et la recharge sans-fil inversée. Malgré cette batterie plus importante, il reste ultra léger avec ses 151 grammes. Le gros défaut du Pixel 4 est donc gommé, le Pixel 5 est donc un smartphone qui semble être, avec son prix, sur un excellent positionnement.

La photo toujours LE point fort

Depuis le premier modèle, Google a toujours fait de ses Pixel les meilleurs photophones du marché. Avec ce Pixel 5, le géant reprend un combo qui a déjà fait ses preuves, avec un objectif grand-angle de 12 Mpx qui ouvre à f/1.7, et un ultra grand-angle de 16 Mpx, avec une ouverture de f/2.2. Aucun doute sur la qualité des clichés qu’il délivre, et Google a encore amélioré son logiciel avec, entre autres, la gestion du mode portait la nuit.

À l’avant, on retrouve un capteur unique de 8 Mpx ouvrant à f/2. Une chose est sûre avec son tarif contenu, le Pixel 5 est un nouveau placement pour Google, qui pourrait bien tirer son épingle du jeu. La concurrence dans cette gamme de prix n’a pas vraiment d’alternative solide sur la partie photo.

Où précommander le Google Pixel 5 au meilleur prix ?

Venons-en au cœur de cet article : où acheter le Google Pixel 5 au meilleur prix ? Disponible dès maintenant en précommande, vous pouvez trouver le meilleur offres du Pixel 5 pas cher. Dans ce tableau comparatif, vous trouver un résumé des meilleures offres, sachez simplement qu’en achetant le Pixel 5 avant le 14 octobre, vous avez droit à un casque Bose QC 35 II offert (valeur actuelle 249€).

À l’heure actuelle, le meilleur prix du Pixel 5 est de 629,00 €. Ci-dessous, découvrez les meilleures offres pour acheter un Google Pixel 5 au meilleur prix.

L’offre spéciale de précommande

Depuis le 30 septembre, le Google Pixel 5 est disponible à la précommande chez la majeure partie des marchands français. Il va arriver plus rapidement que le modèle précédent, avec une sortie prévue le 15 octobre. Pour profiter du meilleur prix du Pixel 5, il est intéressant d’opter pour la précommande, qui vous donne, pour 629€, accès au meilleur photophone du marché, et à un excellent casque sans fil à réduction de bruit, le Bose QC 35 II. Pourquoi faire une telle offre ? Tout simplement, car le casque Bose intègre Google Assistant, et que Google met l’accent sur ses services.