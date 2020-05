Où acheter le Redmi Note 9 au meilleur prix ? Guide

Xiaomi vient de présenter ses 3 nouveaux smartphones milieu de gamme : le Redmi Note 9, Note 9S, et Note 9 Pro. Si le Redmi Note 9S était déjà disponible en France, vous pouvez désormais vous offrir le Redmi Note 9 Pro ainsi que le Redmi Note 9, qui figure parmi les smartphones les plus attractifs économiquement. Xiaomi compte énormément sur cette gamme et fait le nécessaire pour proposer des smartphones de grande qualité à des prix accessibles afin de satisfaire le plus de monde possible et de ce fait augmenter ses ventes.

La gamme des Redmi Note 9 varie de 200 à 300 €, le plus accessible étant le Redmi Note 9. Malgré qu’il s’agisse du premier prix, ce dernier possède de lourds arguments, notamment du côté de son autonomie impressionnante tirée de sa batterie de 5020 mAh. Le grand écran du smartphone est très bien intégré grâce à l’utilisation d’un poinçon pour intégrer la caméra frontale, au lieu de l’encoche qui occupait la dalle de son prédécesseur.

Dès lors, où acheter le Redmi Note 9 au meilleur prix en 2020 ? Pour vous aider à choisir le meilleur smartphone Xiaomi de la gamme Redmi, nous allons revenir sur les éléments qui font du Redmi Note 9 un très bon smartphone selon vos besoins. Nous l’avons dit, l’appareil vient tout juste de sortir. Pourtant, il existe d’ores et déjà des promotions intéressantes, permettant de mettre la main sur un Redmi Note 9 pas cher. Voici donc notre guide d’achat qui évolue en temps réel avec de trouver le meilleur prix du Redmi Note 9.

Ci-dessus, vous pouvez consulter notre tableau comparateur de prix du Redmi Note 9. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir profiter des meilleurs tarifs pour vous offrir le Redmi Note 9 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Redmi Note 9 au meilleur prix. Dès lors, où acheter le Redmi Note 9 pas cher ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le smartphone.

Pourquoi acheter un Redmi Note 9 en 2020 ?

Plus le temps passe dans l’industrie des smartphones, plus les technologies auparavant réservées au segment premium se démocratisent à des smartphones moins chers. Le nouveau Redmi Note 9 en est le parfait exemple : il offre des performances tout à fait à la hauteur pour un prix en dessous des 200 euros. Pour ce tarif, le Redmi Note 9 offre l’une des meilleures autonomies du moment (et ce sur l’ensemble du marché), ainsi qu’un superbe écran aux bordures presque inexistantes. Si cela ne vous suffit pas et que vous vous demandez toujours pourquoi est-il judicieux d’acheter un Redmi Note 9, nous allons vous donner quelques éléments de réponse importants.

48h d’autonomie en une seule recharge !

Redmi a énormément misé sur la batterie de sa nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme, et ce Redmi Note 9 pas cher n’y a pas échappé. À titre de comparaison, l’accumulateur du Redmi Note 9 correspond exactement à celui du luxueux Samsung Galaxy S20 Ultra. Cependant, là où Xiaomi a fait très fort, c’est que son Redmi Note 9 consomme bien moins que celui du Sud-Coréen, donc l’autonomie est bien plus importante chez Xiaomi.

C’est simple, le géant chinois a déclaré que cette gamme de smartphones permettait 48h d’utilisation normale en une seule recharge. Ce critère devrait parfaitement correspondre aux personnes qui ne cherchent à avoir l’écran le plus performant du marché, mais qui préfère de très bonnes caractéristiques pour une autonomie décuplée.

Le positionnement de Redmi étant l’un des plus compétitifs du marché, le constructeur chinois parvient de ce fait à obtenir des volumes de ventes exceptionnels. Avec le Redmi Note 9 vous bénéficiez d’un chargeur ultra-rapide de 18W, capable de rendre la totalité de la batterie à votre smartphone en très peu de temps. Quoi qu’il en soit, Xiaomi a fait très fort sur cette partie, et c’est argument de vente indéniable.

Un processeur 22% plus rapide que son ancêtre

Si le Redmi Note 9S a mis l’accent sur le gaming, en proposant un processeur spécialisé, le Redmi Note 9 part dans une tout autre logique. Xiaomi a cherché à faire des économies tout en proposant le meilleur pour ses utilisateurs. De ce fait, ce n’est Qualcomm qui équipe le Redmi Note 9 pour son processeur. Le Redmi Note 9 est le premier smartphone qui utilise le processeur Helio G85 proposé par la société Mediatek. « Le nouveau G85 dispose d’un GPU avec des vitesses de pointe de 1 GHz, plus un processeur octa-core et deux « gros » cœurs arm cadencés jusqu’à 2 GHz, améliorant les performances. Redmi revendique un processeur graphique 32% plus rapide et un processeur 22% plus rapide ceux du Redmi Note 8 « , comme l’indiquait la marque, en comparaison avec le prédécesseur du smartphone.

Quels sont les autres avantages du Redmi Note 9 ?

En plus des nombreuses qualités citées au-dessus, le Redmi Note 9 possède bien d’autres arguments de taille. On pense notamment à son bel écran de 6,53 pouces proposant un ratio screen-to-body de 83.5%. Concernant l’écran, Xiaomi a également arrêté d’utiliser une encoche pour intégrer le capteur photo. La marque opte désormais pour un poinçon, beaucoup plus discret et dans les standards des smartphones premium Android, tel que le Samsung Galaxy S20.

Transition toute faite, les capteurs photo ne sont pas en reste sur le produit. Sur le dos du Redmi Note 9, pas moins de quatre capteurs sont intégrés. Le Redmi Note 9 embarque une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (118°), une caméra macro de 2 mégapixels et une autre capteur de profondeur de 2 mégapixels pour épauler le logiciel faisant fonctionner le même portrait notamment. D’autre part, sur la face avant, nous trouvons une caméra de 13 mégapixels. Avec de telles caractéristiques, Xiaomi continue de prouver qu’il n’est pas nécessaire de se ruiner pour accéder à un smartphone avec le plein d’avantages face à la concurrence. Bien qu’il est encore loin de rivaliser avec un Mi 10 ou un Mi 10 Pro (les smartphones premium de Xiaomi), le Redmi Note 9 suffit largement à la plupart d’entre nous.

Où acheter le Redmi Note 9, quel prix ?

Venons-en à notre guide d’achat Redmi Note 9. Vous allez pouvoir découvrir ici quel est le meilleur prix pour le Redmi Note 9 pas cher.

Le Redmi Note 9 au meilleur prix

Vous pouvez dès à présent commander le Redmi Note 9. Même s’il est sorti il y a très peu de temps, ce smartphone connaît déjà quelques réductions. De plus, les smartphones Android ont tendance à voir leurs prix régresser de jour en jour et de façon rapide. Bonne nouvelle avec ce smartphone, le Redmi Note 9 ne fait pas exception à la règle, et les campagnes de promotions ainsi que les bons plans ont déjà commencé chez les principaux e-commerçants. La raison ? Les enseignes savent que le smartphone va être populaire, et veulent attirer les clients pour leur proposer le Redmi Note 9 au meilleur prix.

Meilleur prix pour le Redmi Note 9 pas cher :

Le Redmi Note 9 est disponible à partir de 199,90 euros dans une configuration 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Les prix pourront rapidement approcher les 180 euros et moins, ce qui fait du Redmi Note 9 l’un des meilleurs smartphones pas cher. D’ailleurs, si vous commandez le smartphone avant le 9 juillet, le site officiel de la marque offre une batterie portable Power Bank de 10000 mAh en cadeau. Bref, pour acheter le Redmi Note 9 pas cher, pas besoin d’attendre : les offres de promotions et de bons plans foisonnent déjà.

Pour rappel, nous vous affichons dans le tableau comparatif ci-dessus les meilleurs prix Redmi Note 9. Il s’agit d’un tableau affichant les prix en temps réel chez les principaux e-commerçants français. Chaque jour, des promotions peuvent apparaître pour acheter le Redmi Note 9 pas cher. De notre côté, nous mettrons à jour ce tableau de façon continue et ne manquerons pas de vous proposer les derniers bons plans du Redmi Note 9.