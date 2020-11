Où acheter les cartes d’extension de 1TO Seagate pour Xbox Series X et Series S (en réduction) ?

Annoncées en septembre 2020, juste après le lancement des précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, les cartes d’extension Seagate de 1To seront indispensables pour étendre la capacité de stockage de vos machines. Avec un disque dur de 1To, la Xbox Series X ne propose en réalité que 802Go d’espace libre (une fois l’OS de la console installé). Pour ce qui est de la Xbox Series S, cette dernière embarque un disque dur SSD de 512Go qui est réduit à 364Go avec l’OS.

Ainsi, les cartes Seagate de 1To vous permettent d’augmenter la capacité de stockage de vos consoles à 1,8To (pour la Series X) et 1,3To (pour la Series S). Mais ce petit luxe à un prix, puisque les cartes étaient proposées à 269,99€. Moins d’un moins après le lancement des nouvelles consoles, Microsoft et Seagate baissent (légèrement) le prix des cartes pour les rendre plus abordables.

Découvrez dès maintenant notre guide d’achat pour trouver les cartes Seagate au meilleur prix sur le net !

acheter une carte Seagate 1To pour Xbox Series X/S