Où acheter les Mi Electric Scooter Pro 2 / 1S / Essential au meilleur prix ? Guide

Xiaomi continue de se placer comme une marque de référence sur le marché des trottinettes électriques. Les clients s’y retrouvent dans ses prix proposés, tout en y trouvant un bon compromis sur l’autonomie, la puissance, et la qualité de fabrication. Durant la période estivale, la gamme s’est élargie pour faire la place à trois modèles : les Mi Elecric Scooter Pro 2, 1S et Essential.

Le dernier d’entre-eux, le Mi Electric Scooter Essential, est inédit. Il vise à attirer les clients cherchant une trottinette électrique bien équipée pas cher et à moins de 300 €. Pour découvrir quel modèle serait le plus intéressant par rapport à votre budget et votre utilisation, voici un guide d’achat pour les Xiaomi Mi Electric Scooter.

Où acheter les Mi Electric Scooter Pro 2 / 1S / Essential Les trois modèles de trottinettes électriques de Xiaomi sont disponibles à la commande depuis mi-août 2020. À l’heure actuelle, le meilleur prix du Mi Electric Scooter Pro 2 est de 499,00 €. De son côté, le meilleur prix du Mi Electric Scooter 1S est de 419,00 €. Enfin, meilleur prix du Mi Electric Scooter Essential est de 285,08 €. Les points forts des Xiaomi Mi Electric Scooter 1️⃣ Des autonomies de 20 à 45 kilomètres en une charge

2️⃣ Des freins régénératifs avec système antiblacage

3️⃣ Un écran LCD disponible sur chaque version La gamme de trottinettes électriques Xiaomi s’est agrandie durant l’été, en ajoutant une nouvelle version au catalogue. Outre leur nom qui change, les nouveaux modèles se différencient presque exclusivement sur leur autonomie et la puissance de leur moteur. Que ce soit la version Pro 2, 1S et Essential, toutes profitent des technologies de freinage régénératif avec système antiblocage (E-ABS) et l’écran LCD.

Quelle modèle choisir ?

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, le haut de gamme

Voici le successeur de la M365 Pro. Vendue à 499,99 €, la trottinette électrique la plus aboutie de la gamme Xiaomi propose une vitesse maximum de 25 km/h et une autonomie de 45 km en une seule charge. De quoi jamais tomber en rade de batterie, même sans recharger sa trottinette quotidiennement. Elle ne propose pas d’amélioration majeure par rapport au modèle précédent, et son son moteur de 300W permet toujours de gravir des pentes allant jusqu’à 20 %.

Xiaomi a fait de beaux progrès sur la sécurité. Un double système de freinage est de la partie, et le phare avant passe de 1W à 2W pour une meilleure visibilité et une meilleure sécurité (à l’arrière aussi, le feux s’améliore). Sur la balance, on retrouve le même poids, 14,2 kg. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le meilleur prix pour acheter Mi Electric Scooter Pro 2 en 2020.

Le meilleur prix actuel pour le Mi Electric Scooter Pro 2 est de 499,00 € chez Darty.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, le compromis

Le modèle de milieu de gamme, moins cher que son grand frère, est en réalité le successeur de la Xiaomi M365 (Mi Electric Scooter en France). La Mi Electric Scooter 1S reprend la plupart des caractéristiques de la Pro 2, avec 25 km/h maximum et un écran LCD. Au niveau des différences, l’autonomie a été revue à 30km et son moteur est un peu moins puissant, à 250W. Il reste tout de même capable de grimper des côtes à 14 %.

Le prix est aussi différent, avec une disponibilité depuis la fin de l’été. Grâce à nos outils de mesure en temps réel, le Mi Electric Scooter 1S est au prix de 419,00 € chez Darty actuellement.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, à moins de 300 €

C’est le modèle idéal si vous avez des trajets très courts, et plats. Vendue au prix de 299€, la Xiaomi Mi Electric Scooter Essential permet une autonomie totale de 20 km, et une vitesse maximum de 20 km/h. Elle ne pèse que 12 kg sur la balance, et peut gravir des côtes de 10% avec son moteur 250W.

Cette nouvelle gamme vient donc un peu complexifier le nombre de trottinettes Xiaomi disponibles en France, et il faudra bien cerner vos besoins avant de changer. La Mi Electric Essential est une trottinette idéale pour débuter, mais si vous êtes amenés à faire des déplacements très fréquents, il vaut mieux opter pour le 1S ou le Pro 2. Tous ces produits seront disponibles sur le site officiel et chez Fnac Darty, Boulanger, Auchan, Carrefour et Electro Dépôt.

Meilleur prix pour les Mi Electric Scooter

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter une Mi Electric Scooter au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour une Mi Electric Scooter Pro 2 / 1S / Essential pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Malgré que Xiaomi ne propose plus une gamme aussi claire qu’avec seulement deux déclinaisons, l’arrivée de cette gamme à trois versions et une bonne nouvelle pour pouvoir choisir une trottinette électrique par rapport à son budget et son utilisation. Qui plus est, les Mi Electric Scooter sont moins chers que la concurrence comme les E-Twow, et cela a permis à Xiaomi de rencontrer le succès très rapidement avec ses produits qui continuent à se déployer dans nos villes. Idéal pour remplacer un abonnement en transport en commun, et utile pour ne plus dépendre des potentiels retards sur les lignes.