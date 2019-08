Où acheter la Microsoft Surface Pro au meilleur prix ?

Microsoft a apporté une vraie réponse sur un créneau encore inexploité par la concurrence : la Microsoft Surface Pro est un ordinateur hybride qui connait un grand succès auprès d’une catégorie de personnes qui souhaitent bénéficier des avantages d’une tablette tout en ayant la puissance d’un ordinateur. Dès lors, où acheter la Surface Pro au meilleur prix, et pas cher ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans le tableau comparatif du meilleur prix de la Surface Pro de Microsoft, la tablette PC se positionne pour son modèle par défaut quasiment au même prix qu’un ordinateur – et assez proche de son rival iPad Pro. L’objectif avec ce produit est d’offrir la possibilité aux utilisateurs d’avoir la flexibilité d’une tablette tout en ayant son ordinateur sur soi.

Par défaut lorsque vous décidez d’acheter une Microsoft Surface Pro au meilleur prix et pas cher, il n’y a que la tablette qui est incluse dans l’offre. Vous pouvez ensuite choisir de rajouter un stylet, une souris ou un clavier moyennant un supplément afin d’obtenir l’attirail complet pour en faire un ordinateur. Amazon propose aussi en exclusivité certains packs à prix avantageux pour obtenir tous les accessoires dès le début.

La Surface Pro ne pèse que 770 grammes pour la première version (i5) avec un écran de 12,3 pouces, et elle offre une autonomie de 13,5 heures. Parmi les autres points importants, il faut souligner que l’écran est bien évidemment tactile, qu’elle cache une webcam (à l’avant et à l’arrière) et qu’elle vient avec la possibilité de rajouter une carte mémoire pour augmenter l’espace de stockage. Bref, autant d’argument qui devraient vous conforter dans l’idée d’acheter une Surface Pro au meilleur prix.

Comme vous pouvez le voir dans notre guide des meilleurs prix pour acheter une Surface Pro pas cher, il y a aussi différents formats pour cette tablette PC qui font que les tarifs peuvent évoluer sensiblement. En l’occurrence, on peut citer le stockage (128 Go ou 256 Go), la mémoire vive (8 Go ou 16 Go de RAM) ou encore le processeur (m3, i5 ou i7) qui sont autant de paramètres qui influencent le prix.

Dans tous les cas, la Microsoft Surface Pro que vous allez acheter au meilleur prix s’appuie sur le système d’exploitation de la firme, Windows 10, pour tourner. La tablette permet de facilement utiliser tous les outils de base que l’on aurait sur un ordinateur, avec la même interface que celle que l’on peut avoir sur un ordinateur équipé de Windows. Pour ceux qui veulent donc progressivement s’éloigner d’un ordinateur pour migrer vers une tablette professionnelle, la Microsoft Surface Pro est un achat à faire.

Où acheter la Surface Pro, à quel prix ?

Par défaut, le modèle de la tablette PC le plus populaire n’est autre que la Microsoft Surface Pro 6 avec un processeur Core i5, 8 Go de RAM ainsi qu’un stockage en SSD de 128 Go. C’est non seulement la tablette la plus accessible de la dernière génération, mais c’est aussi un bon compromis pour ceux qui veulent utiliser leur tablette comme un ordinateur avec les outils bureautiques classique (Word, Excel, Powerpoint…). Pour une telle Microsoft Surface Pro, il faut compter un prix de 1069€ par défaut pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ci-dessous, vous trouverez le meilleur prix pour une Surface Pro de Microsoft, selon les caractéristiques techniques que vous avez choisi. Si vous avez l’intention d’utiliser des outils plus puissants (comme des logiciels d’édition de vidéos) sur votre tablette hybride, nous ne pouvons que vous conseiller de partir sur une mémoire vive plus puissante (16 Go de RAM) et sur le dernier processeur i7. Pour ceux qui veulent stocker de gros dossiers, vous pouvez acheter la version de la Microsoft Surface Pro avec 512 Go de stockage.

Comme vous pouvez le constater dans ces tableaux comparatif de meilleur prix pour la Surface Pro de Microsoft, il y a régulièrement quelques offres spéciales chez des marchands comme Amazon par exemple. Il ne faut toutefois pas s’emballer car les promotions pour acheter cette Surface Pro pas cher sont assez rares, et il faut vite les saisir.

Les meilleurs prix pour cette Microsoft Surface Pro sont mis à jour toutes les 30 minutes, ce qui vous permet d’avoir un bon aperçu de toutes les offres en cours chez les grands marchands actifs en France. Pendant les périodes promotionnelles (comme les soldes), les remises sont généreuses et les stocks pour acheter une Surface Pro pas cher sont très limités, il faut donc se dépêcher encore davantage.