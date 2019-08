Où acheter le casque Oculus Go au meilleur prix ?

En 2017, Facebook dévoilait son casque de réalité virtuelle Oculus Go. Celui-ci a eu vocation à démocratiser ce type d’expérience, ce que n’avait pas réussi à faire le premier casque, le Rift. Le géant américain a décidé d’offrir pour la première fois un casque autonome, sans fil ni autre dispositif nécessaire à son fonctionnement. Sans surprise, le succès a été au rendez-vous. Dès lors, où acheter un Oculus Go pas cher et au meilleur prix ?

Oculus Go, le meilleur compromis de la VR ?

Comme vous pouvez le constater dans le tableau du meilleur prix pour le Oculus Go ci-dessus, le tarif pour la version 32 Go n’a quasiment pas changé depuis sa sortie, il y a maintenant plus de deux ans. Il faut dire que c’est aujourd’hui encore un énorme succès, et que ce modèle figure en numéro un des ventes dans sa catégorie sur Amazon. Si vous pouvez acheter le nouveau casque Oculus Quest sorti en 2018, ce dernier est deux fois plus cher et fera donc hésiter bon nombre de curieux.

Pour en venir aux caractéristiques techniques de cet Oculus Go, il s’agit d’un casque de réalité virtuelle qui ne nécessite aucune connexion filaire avec un ordinateur pour assurer l’expérience. Il est donc possible de l’utiliser de manière totalement autonome grâce à un écran qui est intégré dans le casque. Avant d’acheter un Oculus Go pas cher et au meilleur prix, il faut savoir que celui-ci se décline en deux versions : 32 Go et 64 Go. La première permet de stocker l’équivalent de 3 films, 10 jeux et 20 apps, tandis que le grand format assure un stockage pour 7 films, 20 jeux et 40 apps.

Au niveau de la performance, le casque VR Oculus Go est équipé d’une puce Snapdragon 626 de chez Qualcomm. Certes, ce n’est pas la Snapdragon 835 du dernier Oculus Quest, mais cela reste parfaitement correct pour faire tourner le casque de réalité virtuelle. Avec l’Oculus Go, vous pouvez accéder à plus de 1 000 applications différentes à 360°, y compris Facebook ou Netflix. Un système de son intégré au casque permet d’avoir une expérience immersive réussie. A noter que le casque Oculus Go que vous achetez inclut une seule manette, contre deux pour le Quest.

Alors que le Quest est vendu à partir de 450€, le meilleur prix du casque Oculus Go s’avère finalement pas cher, et il propose un rapport qualité prix vraiment incroyable. S’il a la même définition que le dernier Quest, le premier casque de réalité virtuelle autonome de Facebook est loin d’être obsolète, et il reste logiquement parmi les meilleures ventes dans cette catégorie de produits, tous revendeurs confondus.

Que vous soyez un expert en réalité virtuelle ou quelqu’un qui veut simplement s’essayer à la pratique à un prix raisonnable, le casque Oculus Go est un très bon compromis. Si le casque fonctionne de manière autonome, il faudra toutefois installer l’application Oculus Companion (disponible sur iOS et Android) sur son smartphone pour paramétrer le casque Oculus Go.

Pour l’autonomie, il faut compter environ 3 heures – mais tout dépend de l’utilisation qui en est faite. Dernier point, tous les utilisateurs s’accordent à dire que le design de ce casque de réalité virtuelle est très réussi, et qu’il s’oublie très rapidement dès lors qu’on le place sur sa tête. Voyons maintenant comment acheter cet Oculus Go au meilleur prix.

Où acheter le casque Oculus Go, à quel prix ?

Le casque de réalité virtuelle Oculus Go est disponible en deux versions. Le modèle avec 32 Go est à un prix de 219€, tandis que la version avec 64 Go est à un prix de 269€. Très clairement, nous ne pouvons que vous conseiller de partir sur la version grand format du casque de Oculus Go pour stocker davantage de contenus, moyennant un supplément financier relativement faible.

Les deux tableaux du meilleur prix pour acheter un Oculus Go pas cher sont mis à jour toutes les 30 minutes, et reflètent ainsi les meilleurs tarifs disponibles chez les principaux marchands en ligne français. En revanche, il peut y avoir des ruptures de stock de temps à autres, et il faut donc savoir être réactif pour les obtenir.

Il y a généralement très peu de promotions sur le casque Oculus Go – donc si vous en voyez une, n’hésitez pas à foncer. Encore une fois, le casque Oculus Go reste bien plus abordable que la quasi-totalité des casques de réalité virtuelle qui sont disponibles sur le marché,