Où acheter le OnePlus 8T au meilleur prix ? Guide des précommandes

OnePlus a présenté son nouveau OnePlus 8T ce 14 octobre, six mois après la présentation du OnePlus 8, et quelques heures seulement après les iPhone 12. Comme à son habitude, la firme vient mettre à jour ses produits en les dotant d’un badge « T », pour ainsi revoir les specs de ses smartphones avec des technologies qui ont eu le temps de se démocratiser depuis le début de l’année. En reste que cette année marque un changement chez OnePlus, avec la présentation d’un seul produit : le OnePlus 8T ; sans la version 8T Pro.

Où acheter le OnePlus 8T ? Le meilleur prix pour le OnePlus 8T est de 599,00 €. Il est disponible à la précommande à partir d’aujourd’hui, et sa commercialisation débutera la semaine prochaine. Pour précommander le OnePlus 8T, voici toutes les offres : OnePlus 8T au meilleur prix Prix de base : 599 € OnePlus 599 € Consultez l'offre Les points forts du OnePlus 8T 1️⃣ Un écran encore meilleur, à 120 Hz

2️⃣ Un smartphone 5G, puissant et autonome

3️⃣ Une batterie plus grosse et une recharge plus rapide OnePlus n’a pas modifié le processeur du OnePlus 8, mais le OnePlus 8T propose un écran de 120 Hz, une meilleure dotation en photo et une batterie plus grosse. Le smartphone est toujours compatible 5G et figure comme l’un des plus rapides à recharger sur le marché grâce à son chargeur de série à 65 W (contre 30W pour le OnePlus 8). Pour précommander le OnePlus 8T, c’est ici : Découvrir le OnePlus 8T

OnePlus aura présenté quatre smartphones cette année : les OnePlus 8 et 8 Pro, le OnePlus Nord et maintenant le OnePlus 8T. La stratégie de la marque semble aller dans le sens de la stabilisation des prix car en passant du 7 au 8, le bond en avant fut assez perturbant pour les clients. Maintenant, OnePlus supprime le OnePlus 8T Pro de son cahier des charges et propose un OnePlus Nord 5G au prix bien réduit. Quel avantage à préférer le OnePlus 8T ?

Pourquoi acheter un OnePlus 8T ?

Pour notre guide d’achat du OnePlus 8T, voyons maintenant quelques éléments qui différencient le smartphone du reste de la gamme 2020 de OnePlus.

Un écran 120 Hz, hérité de la version Pro

Le OnePlus 8T tire un premier avantage face au OnePlus 8 : son écran avec une fluidité de 120 Hz contre 90 Hz. C’est une affaire de goût mais sachez que OnePlus a choisi de se limiter à un écran sans bords incurvés. Néanmoins, celui-ci reprend les dimensions du OnePlus 8 à 6,55 pouces de diagonale, contre les 6,78 pouces du OnePlus 8 Pro. Sa résolution reste en Full HD+, avec une densité de 402 pixels par pouce.

Une meilleure dotation en photo

OnePlus a annoncé son nouveau OnePlus 8T en proposant sur Twitter, quelques jours avant l’officialisation, trois clichés pris par les différents capteurs du smartphone. Il s’agit en effet d’un point sur lequel OnePlus a travaillé. Le OnePlus 8T ne change pas sa caméra selfie, mais le module principal change de forme et devient rectangulaire, sur le côté gauche. Il abrite un nouveau capteur de profondeur (pour un mode portrait plus naturel) et le capteur macro passe de 2 MP à 5 MP.

Pour les deux capteurs les plus importants, on note aucun changement pour le grand-angle principal de 48 MP, mais un ultra grand-angle qui propose un champ de vision encore plus important, à 123° contre 116° précédemment. Le capteur zoom de x3 du OnePlus 8 Pro n’est pas proposé sur le OnePlus 8T.

Une batterie plus grosse, et une charge ultra-rapide impressionnante

Qui dit 5G dit autonomie inférieure, et le OnePlus 8T propose pour cela une batterie plus grosse, à 4500 mAh (contre 4300 mAh pour le OnePlus 8). Il fait ainsi partie des smartphones 5G les plus endurants du marché, tout en pouvant proposer des fonctionnalités tout aussi énergivores comme le taux de rafraichissement à 120 Hz.

Mais là où OnePlus ferme définitivement la porte aux reproches sur l’autonomie, c’est avec son chargeur ultra-rapide. Celui-ci grimpe à 65 W, livré avec le smartphone sans contre-partie financière. Pour vous donner un ordre d’idée, il est possible de récupérer 40 % de batterie en moins de 10 minutes (contre 17 % sur la même durée avec le précédent chargeur 30 W de OnePlus).

Pour atteindre 58 % il faudra compter 15 minutes. Il s’agit du temps nécessaire pour tenir une journée de batterie selon OnePlus. Pour le reste de la recharge, la marque choisit de réduire la puissance dans le but de ne pas dégrader la batterie (comme sur une Tesla !). Pour atteindre les 100 %, il faudra compter 39 minutes.

Toutes les offres pour un OnePlus 8T au meilleur prix

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le OnePlus 8T au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le OnePlus 8T pas cher. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Le meilleur prix pour le OnePlus 8T est de 599,00 €. Le modèle est disponible en version 128 Go + 8 Go de RAM ou 256 Go + 12 Go de RAM. Cette seconde version est 100 plus chère. Pour en savoir plus sur les versions vendues, les coloris et les précommandes du OnePlus 8T, rendez-vous ci-dessous.

Guide des précommandes du OnePlus 8T Du 14 (jour de présentation) jusqu’au 20 octobre, les précommandes du OnePlus 8T sont ouvertes. Voici ses disponibilités en France : Version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage disponible en coloris Argent Lunaire

Version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage disponible en coloris Vert Aquamarine Dans le cadre des précommandes, il est possible d’acheter le OnePlus 8T en version collector. La marque a choisi d’approfondir l’expérience client en proposant un « unboxing virtuel ». Découvrir le OnePlus 8T

En savoir plus sur le OnePlus 8T

Pour découvrir le reste des caractéristiques, voici sa fiche technique complète du OnePlus 8T détaillée ci-dessous.

OnePlus 8T Dimensions 160,7 x 74,1 x 8,4 mm Poids 188 g Étanchéité Non Écran 20:9

Fluid AMOLED 6,55'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

120 HZ

HDR10+

Luminosité max. 1100 nits

sRGB, Display P3

Always-on Display

Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Puce Snapdragon 865

GPU Adreno 650

Modem 5G Snapdragon X55 Stockage 128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 3.1 RAM 8 Go LPDDR4x

12 Go LPDDR4x Batterie 4500 mAH Recharge Warp Charge 65 (65W / 10V / 6,5A)

Pas de charge sans fil Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43"' ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique



- Ultra grand-angle de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx



- Objectif macro (f/2,4) : autofocus jusqu'à 3 cm ; capteur de 5 Mpx



- Monochrome : capteur de 2 Mpx Caméra frontale Capteur Sony IMX471 de 16 Mpx (photosite de 1 μm) ; ouverture de l'objectif f/2,4 ; stabilisation électronique OS Android 11 + OxygenOS 11 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.1 (codecs HD : AAC, AptX, AptX HD, LDAC)

NFC DAS NC Coloris Vert Aquamarine (uniquement en 12/256 Go)

Gris Lunaire Date de sortie 20 octobre 2020 Prix



8/128 Go : 599€

12/256 Go : 699€